Van Gaal deelt groot nieuws over zijn gezondheid

Louis van Gaal heeft geen last meer van zijn prostaatkanker, zo vertelt hij aan tafel bij Humberto. De oud-bondscoach maakte drie jaar geleden bekend dat hij aan de ziekte lijdt. Inmiddels gaat het de goede kant op en valt de kanker goed te managen.

Van Gaal maakte in april 2022 aan tafel bij Humberto bekend aan een agressieve vorm van prostaatkanker te lijden. De toenmalige bondscoach was daar op dat moment al 25 keer voor bestraald en had de spelers van Oranje niet op de hoogte gesteld. Van Gaal vond dat het de keuzes en daadkracht van zijn selectie zou beïnvloeden als hij het ze eerder had verteld. Ondanks zijn ziekte bleef Van Gaal ook na zijn vertrek als bondscoach actief in de voetballerij. Momenteel is hij speciaal adviseur bij Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdagavond schoof Van Gaal opnieuw aan bij Humberto en kwam hij met een zeer positieve gezondheidsupdate. De voormalig trainer is er namelijk flink op vooruitgegaan de afgelopen tijd. “Ik heb geen last meer van kanker”, geeft hij aan. “Twee jaar geleden ben ik een paar keer geopereerd. Toen was het allemaal slecht. Maar het is uiteindelijk goed gekomen, dus ik kan het nu managen. Ik word om de paar maanden gekeurd en dat gaat goed. Ik ben steeds fitter aan het worden.”

Ondanks zijn ziekte wil Van Gaal niet uitsluiten dat hij in de toekomst weer in een meer betrokken rol in de voetballerij zal gaan werken. De voormalig trainer van onder meer Ajax en AZ weet wel dat hij niet meer als trainer bij een club wil gaan werken. Mocht een topland hem benaderen, kan hij echter wel verleid worden om als bondscoach aan de slag te gaan.

