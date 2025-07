Donnarumma moet het flink ontgelden bij witheet Bayern München

Bij Bayern München zijn ze op zijn zachtst gezegd not amused met Paris Saint-Germain-doelman Gianluigi Donnaromma. De Duitse voetbalclub neemt de Italiaanse goalie de ogenschijnlijk zware blessure van Jamal Musiala kwalijk. Donnarumma zelf barstte in tranen uit na het zien van de middenvelder, maar dat waren volgens krokodillentranen.

Bayern speelt zaterdagavond in Atlanta de kwartfinales van het WK voor clubs tegen PSG. In de blessuretijd van de eerste helft sloeg het noodlot toe voor Musiala: de 22-jarige Duits international kwam in de zestien van PSG in duel kwam met doelman Gianluigi Donnarumma, kwam ongelukkig ten val en liep daarbij ogenschijnlijk een horrorblessure op. Te zien was hoe de linkervoet van Musiala schokkend in een onnatuurlijke stand stond, hetgeen duidt op een ernstige blessure. Voor de overige spelers op het veld was meteen duidelijk dat de situatie van Musiala zorgelijk was. Met name Donnarumma was zichtbaar aangeslagen.

"In zo'n situatie hoef je er niet op zo'n manier in te gaan. Hij neemt het risico om iemand te blesseren", aldus een woedende Neuer, die ook geen goed woord over heeft voor de 'krokodillentranen' van Donnarumma. "Ik ben naar hem toegegaan en heb gevraagd: waarom loop je niet even naar onze speler? Het is een kwestie van respect. Ga erheen en wens hem het allerbeste", aldus de Bayern-keeper. "Ik zou heel anders hebben gereageerd."

Max Eberl, directeur voetbalzaken van Der Rekordmeister, is ook niet te spreken over de actie van Donnarumma. "Als ik sprint en met mijn volle honderd kilo op een been duik, dan is er een groot risico dat dit gebeurt. Ik denk dat niet hij het met opzet heeft gedaan, maar Donnarumma had het heel anders kunnen aanpakken", hekelt hij de doelman.

Musiala lijkt bij het duel in ieder geval zijn enkel te hebben gebroken en is afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Door een 2-0 nederlaag zit het het WK voor clubs er in ieder geval op voor Bayern München, terwijl PSG doorstootte naar de halve finale.

