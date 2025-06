Onvoorbereide Sam van Royen zorgt voor pijnlijke tv en schaamt zich: ‘Jezus, wat is dit slecht’

Sam van Royen doet zaterdagavond namens Ziggo Sport verslag van de EK-finale tussen Jong Engeland en Jong Duitsland. De verslaggever stapelt bij het duiden van de opstellingen echter fout op fout en moet uiteindelijk zelfs in bescherming genomen worden door presentator Wytse van der Goot.

Van Royen is zaterdag namens Ziggo Sport aanwezig langs het veld van het Tehelné pole stadion in het Slowaakse Bratislava. Bij het duiden van de opstelling van Jong Duitsland komt de verslaggever echter zeer slecht uit zijn woorden. “Ja, Wytse: zet je schrap voor de opstelling van Duitsland. Duitsland rouleert de hele tijd. Ik heb me geprobeerd in te lezen natuurlijk: wat is nou goed en wat is niet goed? Nou, vandaag is natuurlijk wel een goede opstelling. Het is een finale”, zo introduceert Van Royen de basiself van Jong Duitsland.

Van Royen licht vervolgens de basisplaats uit van Brajan Gruda, die volgens de officiële wedstrijdkaart van de UEFA als linksbuiten start in plaats van Ansgar Knauff. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de rechtsbuitenpositie: daar is Grufa, of Gruda sorry, of Gruda, of Druba… Ik weet niet, in ieder geval iets met een Gru… Hij speelt op de plek van Knauff.”

Van Royen krijgt vervolgens ingefluisterd dat het ‘Gruda’ is. “Gruda”, herhaalt de presentator, waarna hij eraan toevoegt: “Oh, dankjewel.”

Van Royen vervolgt: “De vorige wedstrijd (in de halve finale tegen Jong Frankrijk, red.) stond daar Knauff. Gruda was de vorige wedstrijd ingevallen en scoorde een doelpunt. En dan komt hij er dus weer in…”

“Op de spitspositie heb je Weiber”, gaat Van Royen verder, refererend aan Nelson Weiper, die op de flank zal spelen. “Weiber (Van Royen bedoelt Weiper, red.) speelde vorige week… Uh, vorige wedstrijd dan wel een scoorde een doelpunt. En in de wedstrijd daarvoor scoorde Weiber niet en zat hij in de basis tegen Italië.”

Die informatie van Van Royen is onjuist, want Weiper was in de kwartfinale tegen Jong Italië (3-2 zege na verlengingen) invaller en nam het tweede Duitse doelpunt voor zijn rekening. Van Royen lijkt zich te schamen: “Jezus dit is heel slecht… Maar hij zat op de bank tegen Italië. Het is een ingewikkeld verhaal, maar dat is het ook gewoon bij Duitsland.”

In de studio van Ziggo Sport neemt Van der Goot het in gesprek met analisten Khalid Boulahrouz en Urby Emanuelson op voor Van Royen. “Ik snap wel dat Sam die namen door elkaar gooit… Die gast loopt al drie weken lang achter Jong Oranje aan. Ik weet niet of jij er nog bent, maar jij was donderdag natuurlijk ook bij die EK-finale van Oranje Onder-19. Even op en neer naar Boekarest! Ik snap het allemaal wel, hoor. Want is het leuk daar?”