Er circuleert zondag een opvallend filmpje op X, dat gemaakt zou zijn voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en FC Twente (1-1). Op de beelden is te zien hoe een grote groep supporters De Kuip binnengaat zonder te worden gefouilleerd.
In de video is te zien hoe zo’n dertig supporters het stadion betreden zonder gefouilleerd te worden. Hoewel er negen stewards klaarstaan om te controleren, loopt een grote groep supporters eenvoudig om een hek heen, waardoor er feitelijk géén sprake is van enige controle. Op het beeldmateriaal wordt de vreemde gewaarwording omcirkeld met een rode cirkel.
Het is onbekend waarom er een doorgang ontstond naast de veiligheidscheck. Hoewel er zo’n negen stewards bezig waren met fouilleren, is het opvallend dat andere stewards, die op dat moment geen handelingen verrichtten, geen actie ondernamen. “Fouilleren bij Feyenoord is vrijwillig: links, geen zin in: rechts”, schrijft degene die de video deelde.
Het tafereel gaat momenteel hard rond op X, waar de video al zo’n honderdduizend keer bekeken is. De toeschouwers van het duel zagen dat Feyenoord zondagmiddag niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel tegen FC Twente. Over die uitslag mochten de Rotterdammers absoluut niet klagen. De in vormcrisis verkerende club werd – met name in de eerste helft – overklast door de Tukkers. Door een prachtige goal van Gonçalo Borges hield de ploeg van Robin van Persie toch nog een puntje over aan het laatste duel van 2025.
Erg grappig om te zien na alle reacties vanuit de Feyenoord hoek op hoe Ajax supporters al dat vuurwerk naar binnen kregen. Schandalig controle en hoe slecht het daar wel niet geregeld was. Bij Feyenoord blijkt het net zo slecht geregeld, al viel nu het gevolg erna gelukkig mee. Nu zeg ik niet dat dit alleen zo is bij Ajax en Feyenoord, ik ben bang dat er geen 1 stadion is waar je kan zeggen dat de controle echt goed op orde is.
@Allback hmm ik zie hier niet een paar criminelen een deur openbreken.. heb ik trouwens nog nooit gezien bij Feyenoord. Ik durf met zekerheid te zeggen dat de Kuip de laatste jaren een van de veiligste stadions is in Nederland, je kan er gerust met je kinderen heen. Misschien ook omdat er al tientallen jaren geen Ajacieden meer mogen komen. En dan valt het me wel vaak op wanneer de Kuip het decor is van een bekerfinale waar andere clubs actief zijn loopt het wel uit de hand. Zelfs bij Heerenveen loopt het nog vaker uit de hand.
Dit is wel een heel ernstige situatie. Net als in de Arena zijn feijenoordsupporters dus ook zonder fouilleren het stadion ingekomen. Er kan van alles meegesmokkeld zijn. Hier moet een groot onderzoek naar komen en ook de gemeente Rotterdam moet ingrijpen voor de veiligheid van de bezoekers. Het is onmogelijk dat de stewards dit niet gezien hebben en lijkt het dus dat feijenoord hieraan medeplichtig is. Dus een groot onderzoek waarom feijenoord aan deze situaties meewerkt. KNVB kijken jullie mee?
Bij Feyenoord gebeurd dat soort zaken toch niet? Ja kijk bij Ajax moeten ze dan tenminste nog moeite doen om een deur open te krijgen, hier hoeft dat zelfs niet eens meer. Hier staan de stewards gewoon te kijken en ze vinden het klaarblijkelijk allemaal prima. Ik snap dat wel want als je een paar netjes ophangt, wat kan er dan eigenlijk misgaan? Dat fouilleren hoeft dan eigenlijk ook helemaal niet, dat is dan gewoon baanbehoud. Iets roepen over de vuurwerkramp gaat trouwens gewoon door de gaten van zo'n netje, wist je dat?
Bij PSV word ik ook niet altijd gecheckt net als aantal anderen. Het is selectief wie ze wel en niet checken. Maar zolang je gedraagt hoef je ook niet elke keer gecheckt word lijkt me anders duurt het ook langer om in het stadion te komen. Weet niet of anderen het ook hebben bij hun club die hier niet genoemd word
