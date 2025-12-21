Er circuleert zondag een opvallend filmpje op X, dat gemaakt zou zijn voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en FC Twente (1-1). Op de beelden is te zien hoe een grote groep supporters De Kuip binnengaat zonder te worden gefouilleerd.

In de video is te zien hoe zo’n dertig supporters het stadion betreden zonder gefouilleerd te worden. Hoewel er negen stewards klaarstaan om te controleren, loopt een grote groep supporters eenvoudig om een hek heen, waardoor er feitelijk géén sprake is van enige controle. Op het beeldmateriaal wordt de vreemde gewaarwording omcirkeld met een rode cirkel.

Het is onbekend waarom er een doorgang ontstond naast de veiligheidscheck. Hoewel er zo’n negen stewards bezig waren met fouilleren, is het opvallend dat andere stewards, die op dat moment geen handelingen verrichtten, geen actie ondernamen. “Fouilleren bij Feyenoord is vrijwillig: links, geen zin in: rechts”, schrijft degene die de video deelde.

Het tafereel gaat momenteel hard rond op X, waar de video al zo’n honderdduizend keer bekeken is. De toeschouwers van het duel zagen dat Feyenoord zondagmiddag niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel tegen FC Twente. Over die uitslag mochten de Rotterdammers absoluut niet klagen. De in vormcrisis verkerende club werd – met name in de eerste helft – overklast door de Tukkers. Door een prachtige goal van Gonçalo Borges hield de ploeg van Robin van Persie toch nog een puntje over aan het laatste duel van 2025.