Karim El Ahmadi vindt dat Feyenoord speelde als hekkensluiter van Eredivisie

Het optreden van Feyenoord tegen FC Twente heeft voor grote verbazing gezorgd bij ESPN-analist Karim El Ahmadi. De analist weet dat de Rotterdammers het lastig hebben, maar schrok van het lage niveau van de nummer twee van Nederland.

“Het is de slechtste wedstrijd die ik van dit Feyenoord heb gezien”, zei El Ahmadi in de rust van de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente (1-1). Op dat moment gingen de Rotterdammers met een 0-1-stand de kleedkamer in, maar Feyenoord had het aan Timon Wellenreuther te danken dat die score niet hoger was.

"Ze staan tweede, maar het lijkt net alsof ik naar de nummer achttien zit te kijken", oordeelde El Ahmadi. “In balbezit, in balverlies: alles is slecht. Zelfs ervaren spelers zoals Timber en Valente laten het afweten.”

Het grote probleem bij Feyenoord zat volgens El Ahmadi met name bij linksback Jan Plug, die moest spelen omdat Jordan Bos en Gijs Smal niet fit genoeg waren: "Plug is gewoon een centrale verdediger, dat merk je aan alles. Hij heeft moeite met verdedigen en ook met aanvallen, iedere keer terugspelen en terugdraaien. Dat is denk ik het grootste probleem bij Feyenoord."

Ook trainer Robin van Persie vond Plug in de eerste helft niet goed spelen, waardoor hij in de rust besloot om het een en ander om te zetten. Feyenoord ging vaker over de druk van FC Twente heen spelen, wat een beter tweede bedrijf opleverde.