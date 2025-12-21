Live voetbal 14

Karim El Ahmadi vindt dat Feyenoord speelde als hekkensluiter van Eredivisie

Karim El Ahmadi
Foto: © Imago
21 december 2025, 18:14

Het optreden van Feyenoord tegen FC Twente heeft voor grote verbazing gezorgd bij ESPN-analist Karim El Ahmadi. De analist weet dat de Rotterdammers het lastig hebben, maar schrok van het lage niveau van de nummer twee van Nederland.

“Het is de slechtste wedstrijd die ik van dit Feyenoord heb gezien”, zei El Ahmadi in de rust van de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente (1-1). Op dat moment gingen de Rotterdammers met een 0-1-stand de kleedkamer in, maar Feyenoord had het aan Timon Wellenreuther te danken dat die score niet hoger was.

"Ze staan tweede, maar het lijkt net alsof ik naar de nummer achttien zit te kijken", oordeelde El Ahmadi. “In balbezit, in balverlies: alles is slecht. Zelfs ervaren spelers zoals Timber en Valente laten het afweten.”

Het grote probleem bij Feyenoord zat volgens El Ahmadi met name bij linksback Jan Plug, die moest spelen omdat Jordan Bos en Gijs Smal niet fit genoeg waren: "Plug is gewoon een centrale verdediger, dat merk je aan alles. Hij heeft moeite met verdedigen en ook met aanvallen, iedere keer terugspelen en terugdraaien. Dat is denk ik het grootste probleem bij Feyenoord."

Ook trainer Robin van Persie vond Plug in de eerste helft niet goed spelen, waardoor hij in de rust besloot om het een en ander om te zetten. Feyenoord ging vaker over de druk van FC Twente heen spelen, wat een beter tweede bedrijf opleverde.

Feyenoord - Twente

Feyenoord
1 - 1
FC Twente
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Jan Plug

Jan Plug
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (2 apr. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2024/2025
Feyenoord
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

