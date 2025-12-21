Supporters van Feyenoord hebben zondagmiddag tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente al vroeg voor ophef gezorgd. In De Kuip werd luidkeels gespot met de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede, waarbij 23 mensen om het leven kwamen.

Vanaf het begin van de wedstrijd waren er in het stadion nadrukkelijk vuurwerkgeluiden te horen. Het ging daarbij niet om fluitconcerten richting de eigen spelers, maar om hoge, sissende geluiden die doen denken aan het afsteken van vuurwerk. Daarmee leken Feyenoord-supporters te verwijzen naar de ramp die ruim 25 jaar geleden plaatsvond in Enschede.

Op sociale media wordt massaal met afkeuring gereageerd op de actie. “En weer vuurwerkgeluiden in De Kuip. Helaas,” schrijft een supporter op X.

Artikel gaat verder onder video

Andere fans merkten op dat de geluiden het duidelijkst te horen waren op het moment dat FC Twente in Rotterdam op voorsprong kwam. “Heerlijk om zo De Kuip stil te krijgen op het moment dat men weer de vuurwerkgeluiden uit de kast haalt,” reageert een Twente-supporter.

“Twintig minuten lang eruit gezongen worden en vervolgens de 0-1 om de oren krijgen tijdens het maken van vuurwerkgeluiden. Karma,” oordeelt een andere gebruiker op sociale media.

Het is overigens niet de eerste keer dat dit is gebeurd tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente in De Kuip. Vorig jaar was het ook al raak, net als in de jaren daarvoor.