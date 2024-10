Massale walging om Feyenoord-fans: 'Om je kapot te schamen, misselijkmakend'

De supporters van Feyenoord hebben zondagmiddag voor boosheid gezorgd in De Kuip tijdens de wedstrijd tegen FC Twente. Er waren in Rotterdam tijdens de gehele wedstrijd overduidelijk vuurwerkgeluiden te horen, waarmee de supporters van Feyenoord spotten met de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede, waarbij 23 mensen om het leven kwamen.

In het eerste bedrijf waren er zo nu en dan al vuurwerkgeluiden te horen in De Kuip, maar bij het begin van het tweede bedrijf was het luid en duidelijk hoorbaar. Dat supporters van Feyenoord op deze wijze spotten met de ernstige vuurwerkramp in Enschede van 24 jaar geleden zorgt voor veel boosheid op sociale media. FC Twente-supporters, maar ook voetbalsupporters van andere clubs, doen online hun beklag.

Artikel gaat verder onder video

"De o zo gevreesde Kuip komt weer eens niet verder dan wat vuurwerkgeluiden. Ondertussen komt het gezang vanuit het uitvak. Hopelijk krijgen ze de deksel op de neus vanmiddag", schreef journalist Michel van Ballegooij van Tubantia zondagmiddag op X: "En de vuurwerkgeluiden zijn weer te horen. Trieste bedoening daar", schrijft een ander. "Vuurwerkgeluiden: kansloos", vindt een supporter van Feyenoord.