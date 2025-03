Ajax neemt bij huldiging kampioenschap mogelijk voorbeeld aan Feyenoord

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, zal de huldiging waarschijnlijk plaatsvinden op het Museumplein. De Vereniging Buurtbelang Museumplein, dat opkomt voor de belangen van de omwonenden van de locatie, pleit in dat geval voor een alcoholvrije huldiging, zo geeft voorzitter Jan Schrijver aan tegenover AT5.

Ajax is na een zwak vorig seizoen hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2022. De ploeg van Francesco Farioli staat met nog tien wedstrijden te spelen bovenaan in de Eredivisie, met een voorsprong van acht punten op het dolende PSV. Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bevestigde vorige week dat ze een groot voorstander is om een eventuele huldiging op het Museumplein te houden. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 2019. De landstitels van 2021 en 2022 werden in de buurt van de Johan Cruijff ArenA gevierd.

De Vereniging Buurtbelang Museumplein maakte zich direct na de uitspraken van Halsema over de huldiging zorgen. “Alcohol en Ajax is een giftig mengsel. Als dat maar goed gaat”, is de eerste reactie van Schrijver op het plan van de burgemeester. De vereniging pleit bij een huldiging op het Museumplein dan ook voor een alcoholvrij feest. De gemeente vindt het voorlopig te voorbarig te reageren op het plan en stelt dat Ajax eerst kampioen moet worden.

Feyenoord als voorbeeld

Is een alcoholvrije huldiging wel te handhaven? “Zeker, in Rotterdam kan het ook, dus waarom niet in Amsterdam?”, vraagt Schrijver zich af. “Je kunt ook gewoon controleren bij de ingang, dat deden ze ook al in 2019.” Bij het vorige kampioenschap van Feyenoord, in 2023, werd ook een alcoholvrije huldiging georganiseerd. Het was voor supporters destijds niet mogelijk alcohol mee te nemen of aan te schaffen op de Coolsingel.

Niet alle omwonenden steunen het plan

Toch is niet iedereen rondom het Museumplein het eens met een alcoholvrije huldiging, zo blijkt uit navraag van AT5. “Ik denk niet dat het een goed idee is”, geeft een inwoner van Amsterdam aan. “Een Ajax-huldiging, daar hoort gewoon een biertje bij.” Dat sentiment wordt gedeeld door een andere inwoner. “Maar het is misschien wel handig voor de veiligheid.”

Moet Halsema alcohol verbieden bij een eventuele huldiging van Ajax? Laden... 56.6% Ja, ook zonder alcohol kan het een leuk feestje zijn 43.4% Nee, de buurtbewoners moeten niet klagen 143 stemmen

