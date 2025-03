Jordan Henderson wijst Ajax-ploeggenoot terecht: 'What the f*ck ben jij...'

werpt zich duidelijk op als een van de leiders in de selectie van Ajax. Zo heeft Engelse aanvoerder van de Amsterdammers onlangs een niet bij naam genoemde ploeggenoot nog scherp aangesproken toen die iets at wat in Hendersons ogen niet past bij een profvoetballer, onthult Voetbal International.

Het weekblad ziet de fitheid en frisheid van de selectie van Ajax als één van de belangrijke pijlers onder de huidige koppositie in de Eredivisie. Ajax-watcher Lentin Goodijk van VI stipt aan dat Ajax daar in het voorbije jaar grote stappen in heeft gezet en geeft daarvoor onder meer de credits aan het veelbesproken roulatiebeleid van trainer Francesco Farioli. Daarnaast stelde de club met Callum Walsh een nieuwe fysiektrainer aan en kwam voedingsdeskundige Martijn Redegeld over van de wielerploeg van Jumbo-Visma. "Sinds zijn komst wordt Redegeld actief betrokken bij het eerste elftal, echt als onderdeel van de technische staf. Daar voegt hij meerdere kwaliteiten toe, want naast voedingsdeskundige is Redegeld bijvoorbeeld ook mental coach, slaapexpert en herstelcoördinator", schrijft Goodijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Martijn Krabbendam weet niet wat hij hoort over Ajax: 'Wat is er met die club aan de hand?'

Onder leiding van directeur voetbal Marijn Beuker heeft Ajax de medische en fysieke begeleidingsstaf daarnaast op veel andere posities versterkt. Die staf werkt niet alleen met de hoofdmacht, maar ook in de jeugdopleiding: "We willen met elkaar weer een écht grote prijs winnen, dat is onze ambitie, waar we naartoe werken. Maar als je minder te besteden hebt, kan dat alleen maar door slimmer, creatiever, spelintelligenter, fitter en sterker te zijn. Dat zijn gebieden waar wij proberen een voorsprong te winnen", legt Beuker zelf uit.

'Doorselecteren misschien wel belangrijkste stap die Ajax het afgelopen jaar gezet heeft'

Behalve de staf is ook de spelersgroep van Ajax de afgelopen twaalf maanden flink veranderd. "Dat is misschien wel de belangrijkste stap die Ajax gezet heeft in het afgelopen jaar. De club heeft de afgelopen transferperiodes flink doorgeselecteerd, ook met het oog op de balans qua leeftijd en karakters. Er is afscheid genomen van een aantal spelers die niet voorop stonden in de rij voor de sportschool en er is geïnvesteerd in spelers die uitblinken in professionaliteit", schrijft Goodijk. De journalist noemt Henderson, die in de winterstop van vorig seizoen uit Saudi-Arabië werd weggeplukt, 'de eerste statement-aankoop' in een rijtje waarin ook Wout Weghorst, Davy Klaassen, Matheus, Youri Regeer en Oliver Edvardsen zouden passen.

LEES OOK: Theo Janssen spreekt zich uit over toekomst Farioli, Van der Goot reageert verrast: 'Ja?'

"Aan de hand van die nieuwe leiders, plus enkele ervaren spelers die er al waren, is de topsportmentaliteit langzaam maar zeker teruggekeerd in de selectie", stelt Goodijk vast. "Als spelers de touwtjes toch wat laten vieren, zijn er nu leiders die ze daarop aanspreken, zoals Henderson: ‘What the f*ck are you eating?’, vroeg de 34-jarige Brit onlangs aan een ploeggenoot", geeft de journalist een voorbeeld van de manier waarop Henderson zich achter de schermen manifesteert.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grapje van Peter Bosz over Ajax valt compleet verkeerd

Peter Bosz maakt een grapje over Ajax, dat niet goed valt bij de supporters van PSV.