Theo Janssen spreekt zich uit over toekomst Farioli, Van der Goot reageert verrast: 'Ja?'

Theo Janssen vindt het knap wat Francesco Farioli dit seizoen presteert met Ajax, maar stelt zichzelf hardop de vraag of de Italiaan de juiste trainer is voor de Amsterdammers indien zij volgend seizoen weer aanvallend en dominant voetbal willen spelen. De voormalig speler van onder meer Vitesse en FC Twente is van mening dat Ajax bij een kampioenschap in ieder geval ‘moet gaan nadenken’ of het de samenwerking met Farioli na dit seizoen wil voortzetten.

Ajax koerst momenteel af op de landstitel. Daar had bij aanvang van dit seizoen niemand in Amsterdam rekening mee gehouden. De recordkampioen eindigde in een dramatisch afgelopen seizoen nog op de vijfde plaats. Met Farioli aan het roer is Ajax veel realistischer gaan spelen. De Italiaan weet dat hij niet de beste selectie van Nederland heeft en dat het met deze spelers lastig is om elke wedstrijd aanvallend en dominant voetbal te spelen. Niet voor niets kiest Farioli er in veel wedstrijden voor om vanuit de controle te opereren en regelmatig zelfs te gokken op de omschakeling, zelfs op bezoek bij hekkensluiter Almere City.

Het optreden van Ajax aan de bal was in Almere niet om over naar huis te schrijven, maar defensief geeft de ploeg vrijwel niets weg. Janssen vindt het knap wat de Amsterdammers dit seizoen presteren. “Als je de spelers even één voor één pakt en je ziet dan met wat voor opstelling ze spelen en wat voor kwaliteit ze in het elftal hebben, dan is het wel echt heel knap dat ze dit voor elkaar krijgen”, zo zei Janssen maandagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport. Janssen denkt dat deze speelstijl het beste aansluit bij de kwaliteiten van het huidige Ajax. “Ik zei het laatst al: als ze aanvallend voetbal gaan spelen, dan eindigen ze gewoon vijfde of zesde in de competitie, want daarvoor komen ze echt kwaliteit tekort.”

Moet Ajax door met Farioli?

Janssen prijst Farioli om het feit dat hij erin is geslaagd zijn elftal ‘verdedigend goed neer te zetten’, maar heeft dus wel zijn twijfels over de toekomst van de Italiaan in Amsterdam. “Ik denk wel dat als ze kampioen worden en ze krijgen een bak met geld, dat ze wel moeten gaan nadenken of dit de juiste trainer is om volgend jaar weer met de club het op te bouwen in voetballend opzicht”, zo klonk het. Die uitspraak van Janssen leidde tot lichte verbazing bij Wytse van der Goot. De presentator kon er met zijn hoofd niet helemaal bij dat Ajax afscheid zou moeten nemen van een trainer die de club na een zware periode terug aan de top heeft gebracht. “Ja? Dus dan zou je tegen een trainer die jouw club wederopbouwt en kampioen maakt, naar alle waarschijnlijkheid, moeten zeggen: bedankt”, zo sprak Van der Goot zijn verbazing uit.

Maar Janssen stelde dat het belangrijk is dat je als club kijkt naar het ‘type trainer’ dat je voor de groep hebt staan. “Het is een trainer die, volgens mij en wat je ziet, vooral defensief is ingesteld en vanuit de omschakeling speelt. Als je bij Ajax speelt, moet je ook een trainer hebben die een beetje bravoure heeft, beetje durf in het voetbal, waar ook een beetje risico bij komt kijken af en toe. Ik heb niet het gevoel dat hij zo’n trainer is. Of je moet akkoord zijn met dit, dat kan ook. Dat de club zegt: luister, we zijn heel tevreden met hoe het nu gaat en we gaan op deze weg verder. Helemaal prima, dan kun je hem lekker laten zitten. Maar wil je de volgende stap gaan zetten, dan weet ik niet of hij de juiste trainer is”, aldus Janssen, die in 2012 kampioen werd met Ajax.

