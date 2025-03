Martijn Krabbendam weet niet wat hij hoort over Ajax: 'Wat is er met die club aan de hand?'

Ajax liet zondagmiddag op bezoek bij Almere City weliswaar geen goede indruk achter, maar boekte alweer de negende competitiezege op rij en heeft daardoor acht punten meer dan nummer twee PSV. Met nog tien speelronden te gaan is de formatie van coach Francesco Farioli de grote favoriet voor de landstitel, maar in Amsterdam wil niemand- de Italiaan voorop - het over een eventueel kampioenschap hebben. Dat Farioli zich ook na het duel in Almere niet over de titel wilde uitlaten, leidde tot grote verbazing bij Martijn Krabbendam.

In het programma Voetbalpraat op ESPN gaat het maandagavond over het restant van het seizoen in de Eredivisie. Ajax vergrootte de voorsprong op PSV afgelopen zondag tot acht punten, waardoor de Eindhovenaren in ieder geval voorlopig een streep kunnen zetten door prolongatie van de titel. Door de 3-2 nederlaag bij PSV kregen de achtervolgers zelfs weer hoop in de strijd om plek twee. FC Utrecht was echter de enige ‘concurrent’ die drie punten in de wacht wist te slepen. FC Twente, Feyenoord en AZ lieten dat allemaal na. Krabbendam ziet het dan ook niet gebeuren dat Feyenoord het PSV nog lastig gaat maken in de strijd om het tweede rechtstreekse ticket voor de Champions League. “Nou, om eerlijk te zijn niet nee. Daar missen ze teveel mensen voor”, zo klonk het.

De Feyenoord-watcher van Voetbal International wees bovendien wees het resterende programma van Feyenoord. De Rotterdammers moeten nog naar FC Twente en AZ én krijgen PSV nog op bezoek in de eigen Kuip. “Het wordt een hele moeilijke opdracht voor hem”, zo doelde Krabbendam op de uitdaging voor Robin van Persie om Feyenoord naar plek drie te loodsen. De achterstand op FC Utrecht, de huidige nummer drie, is momenteel twee punten. Nummer twee PSV heeft acht punten meer dan Feyenoord. “Eigenlijk hadden ze dan dit weekend moeten winnen”, zo zei Rik Elfrink, wilde Feyenoord zich nog mengen in de strijd om plek twee. “PSV moet ook nog naar De Kuip, dan had het verschil misschien wel drie kunnen worden.”

Krabbendam zag echter in dat dat een lastig verhaal wordt voor Feyenoord als het niet wint van NAC Breda en NEC (beide wedstrijden eindigden in een gelijkspel, respectievelijk 1-1 en 0-0). PSV zal er niet om malen. De Eindhovenaren zijn ontzettend slecht uit de winterstop gekomen en wisten na de jaarwisseling pas één competitiewedstrijd te winnen. “Als jij nu honderd Eindhovenaren uit de kroeg haalt - daar staan ze nu, denk ik, carnaval te vieren - hoeveel daarvan kijken er dan omlaag of hoeveel omhoog?”, zo vroeg Vincent Schildkamp aan Elfrink. De clubwatcher van het Eindhovens Dagblad denkt dat de meeste PSV-supporters momenteel naar beneden kijken. “Dat is logisch omdat je die serie achter de rug hebt. Natuurlijk speelt Ajax niet geweldig, maar over een hele lange periode wint Ajax al zijn slechte wedstrijden. In Eindhoven heerst nu ook een beetje het sentiment: als Ajax op 0-1 komt, gooit Farioli de boel dicht en huppakee, 0-1 over de streep. Dat kunnen zij.”

‘Speciale editie van PSV - Ajax’

Elfrink toonde respect voor de prestaties van Ajax. “Twee tegendoelpunten in negen wedstrijden hè. Ja, wat voor perspectief heb je dan richting plek één als PSV?”, zo vroeg de clubwatcher zich af. Schildkamp bracht vervolgens in dat op 30 maart nog wel de kraker tussen PSV en Ajax op het programma staat. “Dat is wel een speciale editie dit seizoen”, aldus Kenneth Perez. “Stel je voor dat PSV nog terugkomt en kampioen wordt, dan is het al helemaal een krankzinnig seizoen. Maar zoals het er nu naar uitziet, lijkt het er eerder op dat het gat groter dan kleiner wordt.” Dat baseert Perez niet op het spel van Ajax, maar wel op de manier waarop de Amsterdammers hun wedstrijden blijven winnen. “Hoe ze ook voetballen, hoe het er ook uitziet.”

Volgens Perez zijn we dit seizoen getuige van een ‘soort van limited edition’ van Ajax. “Dit heeft niks met Ajax te maken. Vooral ook al die opmerkingen. Jullie lopen natuurlijk al heel lang mee in het Nederlandse voetbal. Ook al stond Ajax met acht punten achter, dan hoorde je ze nog steeds zeggen: ik denk dat wij wel kampioen worden hoor. En nu staan ze acht punten voor en is het: nee, wij zijn niet de favoriet, PSV is de favoriet.”

Ongeloof bij Krabbendam

Krabbendam reageerde vol verbazing en ongeloof op de uitspraken van Perez. De Feyenoord-watcher heeft klaarblijkelijk niet meegekregen dat Farioli ook na de 0-1 overwinning bij Almere City niet over de landstitel wilde praten. “Zeggen ze dat nog? Wat is er met die club aan de hand?”, zo zei Krabbendam. Volgens Schildkamp hoor je in Amsterdam ook op straat niemand praten over een kampioenschap. “Die hele stad is geïndoctrineerd. Je komt niemand tegen die zegt: nu is het binnen.” Elfrink had er een duidelijke mening over: “Dat heeft misschien toch alles te maken met vorig seizoen, maar het wordt nu wel een beetje potsierlijk natuurlijk.”

