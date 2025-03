Mike Verweij gaat de mist in op de persconferentie: Francesco Farioli moet clubwatcher corrigeren

Hoewel Ajax zondagmiddag op bezoek bij Almere City de negende opeenvolgende competitiezege boekte en de voorsprong op achtervolger PSV daarmee vergrootte tot acht punten, wil Francesco Farioli nog altijd niet over de landstitel praten. Het doel van de Amsterdammers voor dit seizoen blijft een plek bij de bovenste drie. Dat leek Mike Verweij te zijn vergeten.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Ajax met nog ‘maar’ tien wedstrijden te gaan de nummer één van Nederland zou zijn met liefst acht punten meer dan PSV, was voor gek verklaard. Sterker nog: zelfs als je deze uitspraak bij de start van de tweede seizoenshelft had gedaan, was je met gefronste wenkbrauwen aangekeken. PSV had begin december een stuk minder verliespunten dan Ajax en bovenal een (veel) sterkere selectie. De Eindhovenaren zijn echter opvallend slecht uit de winterstop gekomen. In de Eredivisie lieten ze al punten liggen tegen AZ, PEC Zwolle, NEC, Willem II, FC Utrecht én Go Ahead Eagles.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli komt na afloop Almere - Ajax met opvallende verklaring voor schrikmoment Matheus

Ajax daarentegen bleef, hoe moeizaam het soms ook ging, zijn wedstrijden winnen en kwam daardoor begin vorige maand al op gelijke hoogte met PSV. De Amsterdammers stonden een week later twee punten los en twee weken verder is de voorsprong zelfs acht punten. Met nog tien speelronden tot het einde is Ajax vanzelfsprekend de gedoodverfde kampioen, maar Farioli wil zich er nog altijd niet openlijk over uitspreken. “De race is met onszelf. We verzamelen punten en leven van wedstrijd tot wedstrijd. Nu moeten we het boek van de Eredivisie voor een paar dagen aan de kant leggen en ons voorbereiden op Eintracht Frankfurt”, zo was de Italiaan op de persconferentie na afloop van het bezoek aan Almere City met zijn hoofd al bij de achtste finale van de Europa League.

Farioli over burgemeester Halsema en de doelstelling van Ajax

Volgens Farioli heeft het niet zoveel zin om nu al ‘ver vooruit te kijken’. “We gaan tien finales tegemoet in de Eredivisie en nog minstens twee wedstrijden in de Europa League, dus ik denk niet dat er veel tijd is om ver vooruit te kijken. We moeten ons focussen op onszelf en doorgaan”, zo klonk het. Verweij confronteerde Farioli vervolgens met de uitspraken van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Zij toonde zich eerder deze week voorstander van een huldiging op het Museumplein, mocht Ajax zich inderdaad kronen tot landskampioen. “Ik heb geen moment over de burgemeester gesproken. Ze heeft veel vertrouwen in mij? Dat is geweldig, misschien ligt mijn toekomst wel in de politiek”, zo reageerde Farioli lachend op Verweij.

Door de acht punten voorsprong op PSV lijken ze in Amsterdam stilaan rekening te mogen gaan houden met een huldiging. Dat het woord ‘kampioenschap’ bij Ajax nog niet valt, lijkt vooral te maken te hebben met de doelstelling voor dit seizoen. Farioli maakte begin januari op een persconferentie duidelijk dat het doel voor dit seizoen een plek bij de bovenste drie is. Verweij leek dat tijdens de persconferentie te zijn vergeten. “Het doel is nog steeds om tweede te worden in de competitie en te kwalificeren voor de Champions League?”, zo stelde de verslaggever van De Telegraaf de vraag aan Farioli. De Italiaan corrigeerde hem direct. “Nee, wacht: top drie. Dat is vanaf het begin van het seizoen al ons doel, dus ik denk dat de wedstrijd vandaag een belangrijk stap in die race is geweest.”

De voorsprong van Ajax op nummer drie FC Utrecht is dankzij de krappe zege op Almere City veertien punten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Complottheorieën gaan rond over wedstrijd PEC Zwolle - Ajax

Mike Verweij en Valentijn Driessen delen vrijdagmiddag enkele ‘complottheorieën’ over het besluit om de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax níét te verplaatsen.