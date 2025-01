Francesco Farioli bijt van zich af en wil één ding héél duidelijk maken over Ajax

Binnen Ajax wordt niet verwacht dat het seizoen wordt afgesloten met een landstitel. Dat heeft Francesco Farioli vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie in de aanloop naar het thuisduel met RKC Waalwijk andermaal benadrukt. De Italiaan baarde opzien door een lijst met punten over de eerste seizoenshelft te bespreken. Hij werd vervolgens ‘geconfronteerd’ met het feit dat hij ondanks al die statistieken niet bovenaan staat in de Eredivisie, maar dat is hem aan het begin van dit seizoen naar eigen zeggen ook niet ‘gevraagd’.

Ajax kwam na het afgelopen seizoen in de zoektocht naar een hoofdtrainer uit bij Farioli. De Italiaan stond voor de lastige klus om de Amsterdammers terug aan de top te krijgen. Daarbij was het voor hem vooral heel belangrijk om de fysieke gesteldheid van zijn selectie op de been te krijgen. Farioli en zijn staf zijn daarmee nadrukkelijk aan de slag gegaan en de resultaten liegen er niet om. De trainer van Ajax besprak de progressie van zijn selectie vrijdagmiddag op de persconferentie aan de hand van een lijst met nogal wat punten, waaronder het aantal sprints per wedstrijd ten opzichte van de tegenstander én de persoonlijke ontwikkeling van onder meer Jorrel Hato en Brian Brobbey, die er beiden in fysiek opzicht flink op vooruit zijn gegaan.

Stand in de Eredivisie

Vanuit de zaal van de persruimte op trainingscomplex de Toekomst klonk vervolgens dat de statistieken weliswaar ‘indrukwekkend’ zijn, maar dat Ajax desondanks geen eerste staat in de Eredivisie. Farioli reageerde vervolgens erg geïrriteerd. “Niemand heeft aan me gevraagd om de nummer één van de competitie te zijn. Dit is een ander punt dat we heel duidelijk moeten maken. Ik ben geen fan van de doelstelling tussentijds veranderen. Voordat ik mijn contract tekende, sprak ik met Alex (Kroes, red.) over het feit dat het belangrijk was om een duidelijk doel voor ogen te hebben. Ik denk dat we dat hebben. Het was heel belangrijk om iedereen in dezelfde richting te krijgen. En als we het over resultaten hebben, dan is het het doel om in de top drie te eindigen”, zo klonk het.

Ajax verkeert in financieel zwaar weer en kan de miljoenen uit de Champions League ontzettend goed gebruiken. De nummers één en twee van de Eredivisie kwalificeren zich rechtstreeks voor de competitiefase van de Champions League, de nummer drie speelt voorrondes. Ajax vindt zich na zeventien duels terug op de tweede plaats, met drie en vier punten meer dan respectievelijk FC Utrecht en Feyenoord. De achterstand op koploper PSV is zes punten. “Het kan zo zijn dat we op een gegeven moment dichter in de buurt komen van ons doel of er juist verder weg van raken, maar het gaat er uiteindelijk om dat we daar zijn waar we willen zijn”, zei Farioli. Op de korte termijn betekent dat plaatsing voor in ieder geval de tussenronde van de Europa League én zo ver mogelijk komen in de KNVB-beker, waarin komende dinsdag AZ wacht in de achtste finales.

“Dat zijn de doelen en daar zijn we mee bezig. We leggen onszelf geen beperkingen op, want ons uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen”, aldus Farioli. Ajax hervat de Eredivisie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De Amsterdammers kunnen in de eerste speelronde na de winterstop mogelijk meteen al goede zaken doen in de strijd om plek twee. Concurrenten Feyenoord en FC Utrecht spelen zondag tegen elkaar in De Kuip, AZ gaat zaterdagavond op bezoek bij PSV. De voorsprong op de Alkmaarders, dinsdagavond dus de tegenstander in de beker, is al zeven punten. FC Twente heeft zelfs acht punten minder dan Ajax.

