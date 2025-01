Francesco Farioli zegt 'nee' en wil niet dat bankzitter spoedig vertrekt bij Ajax

Als het aan Francesco Farioli ligt, blijft deze transferwindow bij Ajax. Dat heeft de trainer van de Amsterdammers aangegeven op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen RKC Waalwijk.

Verslaggever Mike Verweij van De Telegraaf besluit Farioli tegen het einde van de persconferentie te vragen naar een mogelijk vertrek van Akpom bij Ajax. De spits is niet de eerste keuze in Amsterdam, maar maakt ondanks dat wel de nodige minuten in de Johan Cruijff ArenA. Zo gebruikt Farioli de Engelse spits vaak als basisspeler in topwedstrijden, mede omdat Ajax krap zit met de buitenspelers. Daarnaast krijgt Akpom dankzij het roulatiebeleid van de coach de nodige speeltijd van Farioli.

Dat is dan ook de reden waarom de Italiaanse oefenmeester niet van Akpom af wil: "Hij speelde niet altijd op zijn eigen plek, maar zijn aandeel voor het team is geweldig! Of hij mag vertrekken? Liever niet. Ik ben erg blij met Akpom", geeft de trainer van Ajax aan. Vooralsnog lijkt er nog geen concrete belangstelling te zijn voor Akpom, die afgelopen zomer geen perspectief meer leek te hebben in Amsterdam na een moeizaam eerste seizoen.

Door de komst van Farioli is dat enigszins veranderd. De spits, die vorig seizoen voor een bedrag van ruim twaalf miljoen euro naar Ajax kwam, kwam dit seizoen veertien keer in actie in de Eredivisie en maakte tot dusver twee doelpunten.