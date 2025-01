Ajax mondeling akkoord met Raúl Moro: dit bedrag willen Amsterdammers 'vast' betalen

Ajax en hebben mondeling overeenstemming bereikt over een winterse overgang. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf vrijdagmorgen althans. De linksbuiten kan in de Johan Cruijff ArenA zijn krabbel zetten onder een contract tot de zomer van 2029. Een uitgemaakte zaak is zijn komst overigens (nog) niet. Ajax en Real Valladolid moeten nog tot een akkoord zien te komen. De Amsterdammers willen de Spaanse laagvlieger een bedrag van zeven miljoen euro vast betalen, ‘exclusief prestatiebonussen’.

Ajax wil zich deze maand graag versterken met een linksbuiten en vlak voor de jaarwisseling kwam naar buiten dat Moro bovenaan het verlanglijstje staat van de Amsterdammers om de concurrentiestrijd aan te gaan met Mike Godts. ESPN meldde afgelopen weekeinde nog dat Ajax twee opties had om de Spanjaard over te nemen van Real Valladolid: een directe transfer of een huurdeal. Volgens ESPN heeft Moro een contractuele afkoopsom van 25 miljoen euro. Zo’n bedrag hoeft echter alleen betaald te worden als een club niet wenst mee te werken aan een transfer. In dit geval staat Real Valladolid er wel voor open en zou de transfersom uiteindelijk ‘minder dan de helft’ van die 25 miljoen euro hoeven te bedragen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Speler die Ajax 12,5 miljoen euro heeft gekost, verhuist mogelijk naar Brazilië

Spaanse media meldden eerder deze week dat Real Valladolid zo’n tien miljoen euro had willen zien voor de dribbelaar, maar dat bedrag is technisch directeur Alex Kroes van Ajax te gortig. Volgens Verweij willen de Amsterdammers zeven miljoen euro vast betalen. Dat bedrag is exclusief prestatiebonussen. Ajax en Moro hebben in elk geval alvast mondeling overeenstemming bereikt over een overgang naar Amsterdam. Verweij meldt dat de buitenspeler een contract voor 4,5 jaar kan tekenen bij de huidige nummer twee van Nederland. Voor Moro is het nu wachten op de juristen die alle afspraken op papier moeten zetten én op de clubs die overeenstemming ‘naderen’.

Volgens Verweij staat Moro al in ‘de startblokken’ om naar Nederland te vliegen. “Als dat het geval is, alle afspraken tussen de clubs én tussen Ajax en Moro op papier zijn gezet en hij de medische keuring heeft doorstaan, dan zet hij zijn handtekening onder een verbintenis tot de zomer van 2029”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax voldoet aan grote wens Farioli en doet zaken in Zwitserland

Ajax willigt een langgekoesterde wens van trainer Francesco Farioli in.