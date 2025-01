Ajax voldoet aan grote wens Farioli en doet zaken in Zwitserland

Ajax heeft een langgekoesterde wens van Francesco Farioli ingewilligd. De Amsterdammers hebben de Francisco Molano aangesteld als hersteltrainer, zo weet Voetbal International. De Spanjaard komt over van de Zwitserse voetbalbond.

Al sinds zijn komst bij Ajax maakt Farioli zich hard voor de professionalisering van de organisatie. De hoofdstedelingen hadden regelmatig te maken met het probleem dat spelers te lang nodig hadden om te herstellen van wedstrijden. Dat was een punt van zorgen voor de Italiaan, wat hij ook meermaals benadrukte. Met name op gebied van coördinatie en communicatie kon het wat de trainer betreft een stuk beter.

Met de komst van Molano heeft de clubleiding van Ajax geluisterd naar de wensen van Farioli. De Spanjaard moet er nu voor gaan zorgen dat er beter gecommuniceerd en gecoördineerd gaat worden op het gebied van het herstel van de spelersgroep. Voor de Amsterdammers is dit de volgende stap in het professionaliseren, nadat in november Martijn Redegeld werd aangesteld als Hoofd Topsport.

Oude bekende van Farioli

Farioli en Molano zijn geen vreemden van elkaar. De trainer van Ajax werkte ook al samen met de hersteltrainer in zijn tijd bij Alanyaspor. In de afgelopen jaren was de Spanjaard werkzaam in Slowakije en Zwitserland.

