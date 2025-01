Kroes hoopt tweetal te verkopen, doet verzoek aan Kaplan en wil 'oude constructies slopen'

Ajax hoopt en deze maand – al dan niet tijdelijk – elders te stallen, zo weet het Algemeen Dagblad. Volgens de krant wil Ajax tegelijkertijd in gesprek met over een nieuw contract.

Trainer Francesco Farioli van Ajax wil niemand kwijtraken, maar dat lijkt wel te gebeuren. Wijndal en Tahirovic bleven afgelopen zomer aan boord, ondanks een verbanning naar het beloftenelftal, maar hun toekomst lijkt niet bij Ajax te liggen. Als het aan technisch directeur Alex Kroes ligt, vertrekken de linksback en de middenvelder.

Kroes wil in gesprek met Kaplan

Als Wijndal vertrekt, heeft Farioli volgens journalist Johan Inan een extra optie nodig aan de linkerflank. “Dat heeft niets te maken met Ahmetcan Kaplan, de Turkse mandekker die dit seizoen buiten de basis viel en wordt gelinkt aan Turkse topclubs. Ajax heeft de EK-ganger juist te kennen gegeven te willen praten over een nieuw contract”, weet de clubwatcher.

Kaplan heeft een contract tot medio 2027 bij Ajax, maar toch wil de club haast maken. Kroes wil voorkomen dat (potentiële) basisspelers in de laatste twee jaar van hun contract belanden, om zo een verzwakte onderhandelingspositie van Ajax te voorkomen. “Bovendien staat de td erop dat oude constructies, zonder salarissen die mee kunnen groeien met alle Europese niveaus, worden gesloopt.”

Mogelijk vertrek Chuba Akpom

Om aan de broodnodige inkomsten te komen is ook een vertrek van Chuba Akpom denkbaar. De Engelsman fungeert dit seizoen vooral als stand-in van Mika Godts. Als Ajax erin slaagt Raúl Moro over te nemen van Real Valladolid, is het behouden van Akpom nog minder urgent.

