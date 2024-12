Twee grootmachten dreigen kerstwens van Farioli bij Ajax bruut te verstoren

wordt, niet voor het eerst, in verband gebracht met een transfer naar Turkije. De verdediger van Ajax zou in beeld zijn bij Galatasaray, een van de aankomende tegenstanders in de Europa League. Ook Fenerbahçe heeft een oogje op Kaplan, weet sportjournalist Hasan Tüncel.

In september klonken vanuit Turkije al geluiden over de belangstelling van Galatasaray in Kaplan. Destijds werd ook Trabzonspor genoemd als geïnteresseerde partij. In de zomerse transferperiode sloeg geen enkele Turkse club toe, maar wellicht wordt in januari een nieuwe poging ondernomen vanuit Kaplans thuisland.

Kaplan speelde achttien wedstrijden in het shirt van Trabzonspor alvorens hij in 2022 voor een bedrag van 9,5 miljoen euro de overstap maakte naar Ajax. Sindsdien kwam hij mede door blessureleed tot slechts negentien officiële wedstrijden voor Ajax, waarvan acht in het huidige seizoen. In de Eredivisie had Kaplan dit seizoen pas drie keer een basisplek.

Farioli wil niemand kwijtraken

Trainer Francesco Farioli van Ajax zal niet blij worden van het nieuws over de interesse in Kaplan. In een kerstinterview op de officiële mediakanalen van Ajax sprak Farioli juist de wens uit om deze winter niemand kwijt te raken. "Wij bepalen de markt niet, maar als je me vraagt wat mijn wens is, is dat ze allemaal binnenboord blijven", zei de Italiaan.

