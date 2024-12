Het meest bizarre Ajax-nieuws van 2024: 'Is dit een 1 aprilgrap? Ik ben zelden zó verbaasd geweest'

De schrik was groot, toen Ajax op 2 april de schorsing van Alex Kroes bekendmaakte het voornemen uitspraak om tot een ontslag over te gaan. Hij was nog geen drie weken werkzaam als algemeen directeur, toen hij werd gestraft om de controversiële aanschaf van Ajax-aandelen voor zijn eigen aanstelling. Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou spreekt van ‘een van de gekste verhalen van 2024’.

De schorsing van Kroes bracht een stammenstrijd teweeg bij Ajax, juist toen de club dacht in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Na een lange wachttijd – Kroes mocht door een concurrentiebeding bij AZ niet eerder beginnen dan 15 maart – moest de nieuwe directeur puinruimen. De supporters hoopten dat zijn komst Ajax uit de sportieve en bestuurlijke crisis zou trekken, maar het werd op bestuurlijk niveau alleen maar onrustiger. “Het lijkt nu een hele tijd geleden, want je bent geneigd om het weer te vergeten nu Kroes in een andere rol begonnen is. Maar dat was echt iets waarvan je dacht: is dit een 1 aprilgrap of is het echt waar? Ik heb zelden een persbericht met zoveel verbazing gelezen”, zegt Mossou.

Die verbazing komt voornamelijk door de context rondom de aanstelling van Kroes, die later overigens terugkeerde en als technisch directeur aan de slag ging. “Er was een hele voorgeschiedenis van totale chaos: Mislintat, de laatste plaats, 6-0 tegen Feyenoord, je kunt het zo gek niet bedenken. Het ene dieptepunt volgde het andere op”, blikt Mossou terug in de AD Voetbalpodcast. “Het stipje aan de horizon was de komst van de grote verlosser Alex Kroes. Daar klampten Ajacieden zich aan vast, dan zou alles anders gaan worden. Dan is hij eindelijk begonnen en dan krijg je dat. Echt ongekend.”

'Van Praag verkeek zich op draagvlak Kroes'

Clubwatcher Johan Inan was vooral verbaasd door de wijze waarop Michael van Praag, voorzitter van de raad van commissarissen, het vertrek van Kroes bepleitte. “Ik zal nooit vergeten dat we met de schrijvende pers in de perskamer van Ajax om Van Praag heen zaten. Die ging tekeer op Kroes, ik sloeg steil achterover! Oké, dat iemand een fout begaat en dat je ‘m op non-actief wilt zetten, dat is prima. Maar het kon allemaal wat chiquer. Het leek een afrekening. Hij zei dat er sponsoren zouden weglopen als Kroes zou aanblijven, en dat er geen andere mogelijkheid was, maar ze hebben een andere mogelijkheid gevonden en er zijn geen sponsoren weggelopen. Waar Van Praag zich lelijk op verkeek, was het draagvlak dat er voor Kroes was”, stelt Inan.

