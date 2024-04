Ajax schorst Alex Kroes per direct en wil algemeen directeur ontslaan

De Raad van Commissarissen van Ajax heeft algemeen directeur Alex Kroes per direct geschorst en is van plan de samenwerking 'permanent te beëindigen'. De bestuurder wordt verdacht van handel met voorkennis in aandelen van de club waar hij op 15 maart jongstleden officieel in dienst trad.

Kroes werd in de zomer van 2023 al bereid gevonden om als algemeen directeur aan de slag te gaan in de Johan Cruijff ArenA, maar omdat hij een concurrentiebeding in zijn contract had bij zijn vorige club AZ, kon hij pas in maart van dit jaar aan de slag. De directeur begon voortvarend, maar struikelt dus amper twee weken na zijn indiensttreding.

"De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV heeft besloten om algemeen directeur en directievoorzitter Alex Kroes per direct te schorsen, en is voornemens om de samenwerking permanent te beëindigen", schrijft Ajax in een officiële verklaring. "Dit besluit is genomen nadat de RvC vernam dat Kroes, een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen Ajax heeft gekocht. De RvC heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd. Handel met voorwetenschap is een strafbaar feit", vervolgt het schrijven van de club.

