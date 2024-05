Ajax wacht op Nice en Farioli: 'Alleen dán kan de deal nog klappen'

Het is 'normaal gesproken' niet meer de vraag óf, maar wannéér Ajax bekend kan maken dat Francesco Farioli de nieuwe hoofdtrainer gaat worden, schrijft De Telegraaf. De Amsterdammers hebben reeds een persoonlijk akkoord op hoofdlijnen bereikt met de 35-jarige Italiaan; enkel de onderhandelingen met zijn huidige werkgever OGC Nice, dat Ajax om geduld heeft gevraagd, zouden nog roet in het eten kunnen gooien.

Nice wil pas met de Amsterdamse club om tafel als de strijd om Champions League-voetbal in de Franse Ligue 1 definitief is beslecht, weet clubwatcher Mike Verweij van de ochtendkrant. Farioli neemt het vandaag (woensdag) in eigen huis met zijn elftal op tegen Paris Saint-Germain, dat reeds kampioen is. Weet Nice de Parijzenaars te verslaan, dan gaat het met een achterstand van één punt op de vierde plaats van het Stade Brestois van Marco Bizot de slotronde in. Verliest Nice echter, dan is het zeker van de vijfde plaats, en daarmee een startbewijs voor de Europa League. Op de slotdag (komende zondag) wacht Nice nog een uitduel bij Lille OSC, dat momenteel de derde plek bezet houdt, met evenveel punten als Brest.

"Omdat Farioli stijlvol wil afsluiten en zijn focus volledig op Nice houdt, zal Ajax in dat geval tot maandag in de wachtkamer moeten plaatsnemen", schrijft Verweij. In de tussentijd zijn de juristen van de Amsterdammers bezig het persoonlijke akkoord dat de club met Farioli bereikte, op papier te zetten. "Het is daardoor normaal gesproken niet de vraag of, maar wanneer hij de nieuwe Ajax-trainer is. Alleen als OGC Nice de hoofdprijs vraagt en Ajax daardoor afhaakt, kan de deal nog klappen."

Komen de clubs eruit, dan kan Ajax met Farioli over de invulling van zijn technische staf om tafel. Verweij schrijft dat de 35-jarige trainer 'meerdere assistenten' mee zou willen nemen naar de Johan Cruijff ArenA. Mogelijk is daarin plaats voor de huidige Jong Ajax-trainer Dave Vos ('die wordt gezien als toekomstig hoofdcoach van Ajax'). Vos zou onder Graham Potter, met wie de onderhandelingen vorige week klapten, als eerste assistent gaan fungeren, of dat onder Farioli ook het geval zou kunnen zijn 'zal moeten blijken'. Ondertussen kan hij zijn tot medio 2025 doorlopende contract met een jaar verlengen, weet Verweij.

