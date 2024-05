Potter verkoopt 'nee' aan Ajax, club blijft op zoek naar nieuwe trainer

Graham Potter heeft besloten om niet de nieuwe trainer van Ajax te worden. De Engelsman en de Amsterdamse club hadden de laatste tijd gesprekken, maar de coach denkt niet dat Ajax nu de juiste club voor hem is.

Sinds het aangekondige vertrek van John van 't Schip is de Amsterdamse formatie op zoek naar een trainer voor het volgende seizoen. Vele namen zijn de revue al gepasseerd, maar door die van Potter kan een streep. De Engelse coach, die een goede reputatie verkreeg door zijn werk bij onder andere Brighton & Hove Albion, heeft besloten om niet bij Ajax aan de slag te gaan, zo meldt transferexpert David Ornstein op Twitter en via The Athletic.

Potter zou onder de indruk zijn geweest van de Amsterdamse club, maar denkt niet dat het huidige project echt op zijn lijf geschreven is. De coach kreeg na zijn goede prestaties bij Brighton een kans bij Chelsea in 2022, maar daar slaagde hij totaal niet. De Londense club had net vele miljoenen uitgegeven aan nieuwe spelers en het bleek voor de coach moeilijk een geheel te smeden. Na een kleine acht maanden en een mager puntenaantal per wedstrijd (1,42) mocht de 48-jarige Potter weer vertrekken.

Na de afzegging van Potter moet Ajax zijn aandacht richten op andere kandidaten. Een naam die veel genoemd wordt, is die van Francesco Farioli, een 35-jarige Italiaan die dit seizoen goed presteert met OGC Nice. In de Ligue 1 staat die club momenteel vijfde. Vooral opvallend is de defensieve kracht van de Franse ploeg: geen ander team in de competitie incasseerde zo weinig doelpunten (25). Toch worden er ook vraagtekens gezet bij de jonge leeftijd van de Italiaan.

