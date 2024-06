‘Ajax opent gesprekken met aanvaller die al eerder onder Farioli speelde’

Ajax is in gesprek met de entourage van . De in Den Haag geboren Turk speelde tussen 2021 en 2023 al twee seizoenen onder kersverse trainer Francesco Farioli.

Volgens Yagiz Sabuncuoglu van Sports Digitale heeft Ajax officieel de gesprekken geopend met de vertegenwoordiger van Aydin. De Turkse vleugelspeler, die in 2016 de jeugdopleiding van AZ verliet voor Bucaspor, speelt sinds 2021 voor Alanyaspor. Daar werkte hij tot vorige zomer samen met Farioli.

Onder de huidige keuzeheer van Ajax kwam Aydin in twee seizoenen tot 42 duels in alle competities, waarin hij negen keer trefzeker was en twee keer als aangever fungeerde. Afgelopen seizoen stond de buitenspeler in 38 wedstrijden op het veld en was hij goed voor dertien goals en acht assists.

ÖZEL | Ajax, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ın temsilcisiyle resmi temaslara başladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 31, 2024

