Andwelé Slory kookt van woede, maakt wegwerpgebaar en sprint op Bas Nijhuis af

Bas Nijhuis heeft vrijdagavond voor ergernis gezorgd bij Andwelé Slory tijdens de wedstrijd tussen FC Nemelaer 7 en FC De Rebbelen. Slory maakt in de wedstrijd tussen de amateurclub en de oud-profvoetballers onderdeel uit van de selectie van FC De Rebbelen en kon zich, ondanks dat het een wedstrijd was die nergens om ging, niet inhouden in de richting van de scheidsrechter.

Op beelden van ESPN is te zien dat Slory, die in het verleden als voetballer actief was bij onder meer Feyenoord, West Bromwich Albion en Telstar, onderuit wordt gehaald rondom het strafschopgebied. Scheidsrechter Nijhuis negeert het voorval en kiest ervoor om verder te laten voetballen, tot ergernis van de in Paramaribo geboren aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

Na het moment staat Slory woedend op, rent en schreeuwt hij richting Nijhuis en maakt hij een wegwerpgebaar richting de arbiter uit Enschede. Het moment viel commentator Koert Westerman direct op: "Kijk hoe fanatiek hij nog is, die Slory! Maar Nijhuis vindt het niets", sluit hij af.

De aanleiding voor de boosheid bij Slory in beeld:

© ESPN

De boosheid bij Slory na de beslissing van Nijhuis om niet in te grijpen in beeld: