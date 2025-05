Van der Vaart begrijpt Farioli niet: 'Je kunt hem beter op de tribune zetten'

Het panel van Studio Voetbal begrijpt niet waarom Ajax-trainer Francesco Farioli zondag tegen NEC een basisplaats toebedeelde aan , die links voorin de voorkeur kreeg boven . De keuze van de Italiaan voor ervaring pakte desastreus uit, waardoor de titelstrijd in de Eredivisie ineens weer spannend is geworden. Onder meer Rafael van der Vaart en Theo Janssen spreken hun verbazing uit.

Een Ajax dat bol stond van ervaren spelers ging in de Johan Cruijff ArenA met 0-3 onderuit tegen NEC. De voorsprong van de Amsterdammers op nummer twee PSV, dat in de topper in De Kuip tegen Feyenoord een 2-0 achterstand omboog in een 2-3 zege, bedraagt nog maar een enkel punt, terwijl dat er drie weken geleden nog negen waren. Farioli stuurde tegen de Nijmegenaren het oudste Ajax-elftal ooit in een Eredivisiewedstrijd het veld in, met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar en 201 dagen (dank, Opta). De keuze voor ervaring betekende onder meer dat Godts (19) zijn basisplaats moest afstaan aan de dertien jaar oudere Berghuis.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax krijgt speler van buitencategorie getipt: ‘Hij is zóveel beter dan de rest, het is eng’

Van der Vaart denkt dat Ajax de afgelopen weken ten onder is gegaan aan het feit dat er door de grote voorsprong op PSV plotseling 'verwachtingen' zijn ontstaan, zo zegt de oud-middenvelder in Studio Voetbal. "Dan kom je tegen ploegen te spelen, dan moet jij het spel maken. En dan is Jordan Henderson gewoon een hele simpele voetballer die het niet kan brengen, bijvoorbeeld. Tegen de topploegen is hij vaak de beste man, dan kan hij gaten dichtlopen en dan hoeft Ajax niet zozeer. Maar als je tegen een ploeg staat die compact verdedigt... er stond helemaal niemand met een idee. En dan zetten ze ook nog eens Godts op de bank!", aldus Van der Vaart.

Theo Janssen: 'Daar snap ik echt helemaal niks van'

Farioli greep al tijdens de wedstrijd in door Berghuis van positie te laten wisselen met middenvelder Kenneth Taylor. Dat besluit kan echter ook niet op goedkeuring rekenen van het Studio Voetbal-panel: "Daar snap ik echt helemaal niks van", zegt Theo Janssen. "Taylor is het hele seizoen de beste man, maar die moet je gewoon op zijn eigen positie laten spelen", beaamt Van der Vaart, die vervolgt: "Godts is de enige in de selectie die iets kan creëren wat je niet verwacht. Berghuis linksbuiten? Die kun je beter gewoon op de tribune zetten."

LEES OOK: Berghuis zwaar gefrustreerd: dit roept hij naar de grensrechter

Ook Ibrahim Afellay denkt dat Farioli zondag 'hele verkeerde keuzes' heeft gemaakt. "Kijk: Berghuis is op zijn best vanaf rechts, dan kan hij naar binnen komen. Nu is het heel onnatuurlijk zoals hij speelde, hij is niet iemand die buitenom een man passeert", doceert de oud-PSV'er. "En Ajax speelde eigenlijk met twee controleurs, Davy Klaassen speelde als het ware naast Henderson. Nou ja, één controleur is eigenlijk meer dan genoeg. En vervolgens haalt hij óók nog de beste speler van dit seizoen, Taylor, in de tweede helft naar de kant. Terwijl dat juist een speler is die uit het niets een goal kan maken. Hij heeft ook niet gewisseld om echt te willen winnen, ik heb echt met stijgende verbazing zitten kijken", aldus Afellay.

LEES OOK: Bedroefde Ajax-fans tonen zich tóch nog van goede kant: 'Heel bijzonder'

Pierre van Hooijdonk sluit zich daarbij aan: "Ik neem het nog steeds voor Farioli op, maar ik ben het wel met de heren eens. Je gaat niet Berghuis linksbuiten zetten, als je Godts ook in je selectie hebt. Dan lijkt het wel alsof je gaat kiezen voor: hoe kan ik sterk eindigen? Maar dat lijkt me niet de essentie van het voetbal. Je kan beter zorgen dat je met 3-0 voor komt te staan, dan dat je met 3-0 achter komt te staan en dat moet compenseren met je beste spelers. Want die zijn dan vaak ook niet meer in staat om het om te draaien", aldus Pi-Air.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Derksen: 'Hij hielp Ajax naar de gallemiezen en zijn vrouw vult ordinair haar zakken' 🔗

👉 Verweij onthult nieuw Ajax-standpunt over verkoop Hato en Taylor 🔗

👉 Ruud Gullit verbaasde Ajax met brutaal telefoontje 🔗

👉 PSV en Ajax gekraakt: 'Ze hebben zitten slapen' 🔗

👉 'Twee Premier League-clubs volgen Farioli’ 🔗