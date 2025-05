Bedroefde Ajax-fans tonen zich tóch nog van goede kant: ‘Heel bijzonder’

De supporters van Ajax zaten zondag in zak en as door het verlies tegen NEC (0-3). Na het derde doelpunt van NEC klonk er gefluit in de Johan Cruijff ArenA en stroomde het stadion leeg. Toch nam een groot deel van de Amsterdamse aanhang in de slotfase van de wedstrijd de moeite om voormalig Ajacied te eren.

Schöne werd in de 87ste minuut van de wedstrijd bij een 0-3 tussenstand ingebracht bij NEC. De Deense routinier, bezig aan zijn laatste seizoen als prof, keerde terug in de Johan Cruijff ArenA, waar hij tussen 2012 en 2018 als voetballer actief was.

Ondanks de voor Ajax sombere tussenstand klonk er bij de entree van Schöne groot applaus vanuit de Ajax-vakken. “Dat was heel bijzonder. Ik weet dat ik hier altijd gewaardeerd ben, maar zo’n warm onthaal krijgen terwijl je met 0-3 voor staat als tegenstander: dat zegt wel wat”, spreekt Schöne na afloop zijn dankbaarheid uit bij ESPN. “Het had ook anders kunnen lopen, dus ik waardeer dat echt enorm. Dit was mijn laatste keer op dit veld, en dan is het mooi om op zo’n manier afscheid te nemen.”

Schöne, 38 jaar, is bezig aan zijn laatste weken als prof. Na dit seizoen hangt hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen. “Ik weet het hele jaar al dat ik ermee ga stoppen. Dit is gewoon een mooie manier om afscheid te nemen. Ik heb er nog plezier in, maar het is ook goed zo. Ik kijk er ergens ook naar uit. Het is mooi geweest.”

Lasse Schöne ❤️ Ajax-fans



"0-3 achter staan en dan nog zo'n warm welkom."#ajanec — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2025

