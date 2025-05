Marek Hamsik en Aleksandar Koralov verschijnen plots op training Ajax

Marek Hamsik heeft woensdag zijn gezicht laten zien bij de training van Ajax. De Slowaakse oud-voetballer, die zelf ambieert om trainer te worden, was er om te leren van Francesco Farioli. Ook Aleksandar Kolarov was aanwezig.

Op de training, die in het teken stond van de wedstrijd tegen NEC van zondag, waarin eventueel het kampioenschap kan worden binnengehaald. Meerdere Italiaanse trainers stonden langs de lijn. Deze coaches zijn bezig met een UEFA PRO-licentietraject om in de toekomst zelfstandig aan te slag te kunnen en doen op deze manier ervaring op uit de praktijk, zoals Ajax op de eigen clubsite aangeeft.

Hamsik hoorde ook bij die groep. De middenvelder die tijdens zijn carrière vooral furore maakte bij Napoli, verscheen met zijn kenmerkende hanenkam langs de lijn. Daar maakte hij een praatje met Ahmetcan Kaplan. De twee kennen elkaar nog van hun tijd bij Trabzonspor, waar Hamsik in 2023 zijn carrière afsloot. Als speler van die club kreeg de achtvoudig Slowaaks voetballer van het jaar ook te maken met Farioli, die tussen 2021 en 2023 trainer was Alanyaspor. Hamsik speelde 520 wedstrijden voor Napoli en 138 duels voor Slowakije.

Ook Aleksandar Kolarov was aanwezig. De Servische linksback was jarenlang van grote waarde voor Lazio Roma, Manchester City en AS Roma en hing in 2022 zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Kolarov werd drie keer landskampioen (twee keer City, een keer Internazionale) en is eenmalig Servisch voetballer van het jaar. Ook hij volgt de Italiaanse 'route' om coach te worden.

