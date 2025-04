Brian Laudrup voorspelt spectaculaire Ajax-transfer

lijkt bezig aan zijn laatste maanden als speler van Manchester United. De 33-jarige middenvelder heeft een aflopend contract en staat open voor een nieuw avontuur, mogelijk in Nederland. De Deense oud-voetballers Brian Laudrup en Martin Jørgensen zien een hereniging met Ajax wel zitten – en Eriksen zelf sluit het evenmin uit.

Eriksen werd groot in Amsterdam en zou volgens de twee analisten het perfecte slothoofdstuk kunnen schrijven bij zijn oude liefde. “Hij is daar eigenlijk opgegroeid. Ajax voelt als thuiskomen. Daar moet de cirkel rond zijn, niet bij OB”, zegt Jørgensen bij Viaplay. OB staat voor Odense Boldklub, de club waarvoor Eriksen tussen zijn dertiende en zestiende uitkwam. Daarna vertrok hij al naar Ajax. De spelmaker heeft nog geen enkele profwedstrijd gespeeld voor een club uit Denemarken.

Artikel gaat verder onder video

Ook Laudrup, die zelf in het seizoen 1999/00 voor Ajax speelde, ziet Ajax als een logische stap. “Christian lijkt iemand die behoefte heeft aan stabiliteit en graag zijn familie dichtbij heeft. Ik zie hem niet naar een exotisch land vertrekken, maar Ajax? Dat zie ik wel gebeuren. Daar heeft hij zijn naam opgebouwd, en in de Eredivisie kan hij nog steeds het verschil maken. Hij zou er meer aan de bal komen en meer ruimte krijgen. Ik denk dat dat goed bij hem zou passen, maar het hangt natuurlijk ook af van zijn ambities. Maar Ajax is absoluut een serieuze optie.”

Ajax zet deur op een kier voor Eriksen

© Imago

Ajax heeft de deur al op een kier gezet. Directeur voetbalzaken Marijn Beuker bevestigde onlangs dat Eriksen ‘altijd een optie’ is. De Deen zelf houdt de deur open: “Ik sluit nergens de deur voor”, zei hij vorige maand. “Ik zal zien wat er gebeurt en of het past. Dit speelde afgelopen zomer, we zullen moeten zien waar ze dit jaar staan. Natuurlijk moet er zowel vanuit de club als vanuit de speler interesse zijn.”

Eriksen heeft zelf een overstap naar de Verenigde Staten of een terugkeer naar Denemarken min of meer uitgesloten. Thomas Frank, zijn voormalige trainer bij Brentford, wil een hereniging echter niet uitsluiten. “Ik sta open voor alle spelers, maar bij transfers moeten er natuurlijk veel puzzelstukjes in elkaar vallen. Maar laat ik het zo zeggen: niks is uitgesloten”, zei Frank tijdens een persmoment met Deense media.

Premier League te zwaar?

Brian Laudrup denkt echter niet dat een langer verblijf in de Premier League verstandig is voor Eriksen. “Christian wordt niet jonger, hij beweegt minder makkelijk over het veld en is niet meer zo beslissend in aanvallend opzicht. Ik denk dat het Premier League-hoofdstuk is afgesloten voor hem. Het tempo ligt simpelweg te hoog. Ik zou het mooi vinden als hij naar een competitie gaat op een iets lager niveau, waar hij nog steeds mee kan op zijn klasse. Hij denkt en handelt nog steeds snel, maar zijn benen kunnen dat niet altijd meer bijbenen.”

Eriksen kwam dit seizoen tot achttien wedstrijden in de Premier League, waarvan acht als invaller. Zondag, in de verloren uitwedstrijd tegen Newcastle United (4-1), stond hij voor het eersrt in 2025 negentig minuten op het veld.

Vind jij dat Christian Eriksen terug moet keren naar Ajax? Laden... 88.2% Ja, dat is een goede stap voor hem 11.8% Nee, hij kan beter een andere keuze maken 51 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Het is dit seizoen een veelgehoord idee: Ajax zou door de KNVB aan het kampioenschap worden geholpen. 🔗

👉 Wout Weghorst, niet zelden de redder in nood van Ajax, heeft aan één woord een 'bloedhekel'. 🔗

👉 Cedric Hatenboer vertelt over zijn periode bij Ajax. "Marc Overmars greep in. En dat bij een dertienjarige, hè." 🔗

👉 Don-Angelo Konadu is nog niet goed genoeg voor het eerste van Ajax, stelt Kees Kwakman. 🔗

👉 John van 't Schip, vorig seizoen nog interim-trainer in Amsterdam, komt met een héél ander geluid over Ajax. 🔗