Complottheorie ontkracht: 'Dat Ajax door de arbitrage wordt bevoordeeld is gewoon onzin'

Het is dit seizoen een veelgehoord idee: Ajax zou door de KNVB aan het kampioenschap geholpen. De bijbehorende arbiters zouden beslissingen namelijk in het voordeel van de Amsterdammers uit te laten vallen. Mike Verweij snapt daar echter niks van.

De wedstrijd van afgelopen weekend, Willem II - Ajax was ook weer voer voor discussie, toen Kian Fitz-Jim Emilio Kehrer ten val leek te brengen in de zestien. In de herhaling was echter te zien dat de aanvaller van de Tilburgers duidelijk op zoek was naar het contact. "Dat vond ik geen penalty, die gozer zocht er echt naar", stelt Valentijn Driessen in Kick-Off. Ook in Studio Voetbal was men die mening toegedaan.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens begint Mike Verweij in de podcast aan een uitgebreide monoloog, waarin hij de mogelijke penaltymomenten tijdens Willem II - Ajax bespreekt. "Ik heb een hele grote medestander in Dick Jol, die nu elke maandag zijn mening geeft over de arbitrage. Hij vond dat VAR Jeroen Manschot maar andere leuke dingen moet gaan doen, bijvoorbeeld gebruikte koffiepads verzamelen. Die (Jol, red.) is er gewoon heilig van overtuigd dat Davy Klaassen twee keer een penalty verdiende en dat vind ik ook. Die gozer schopt gewoon twee keer tegen zijn voet, terwijl Klaassen de bal wil spelen."

LEES OOK: 'Kloof tussen Ajax en PSV' mag op conto van één Ajacied geschreven worden

Ook het handsmoment erna komt ter sprake. "Jol vond dat ook een penalty, maar ik heb het ook bij wat andere experts nagevraagd en zij vonden dat géén penalty, omdat die bal van richting verandert en daardoor een onverwachte wending krijgt." Dan kaart Verweij een problematische misvatting aan, die dit seizoen veel wordt gedaan. "Het idee dat Ajax wordt bevoordeeld door de arbitrage is echt onzin." Collega Driessen is wat minder stellig, maar sluit zich daar wel bij aan. "De VAR had hem (Marc Nagtegaal, red.) zeker een keer naar de kant moeten halen."

Verweij denkt ook dat Nagtegaal met voorbedachten rade op een specifieke manier floot in Tilburg. "Hij lijkt wel de wedstrijd in te gaan met het idee: ik ga één ding niet doen, en dat is een makkelijke penalty aan Ajax geven. Nee, je moet elke situatie afzonderlijk beoordelen. Als het een penalty is, moet je gewoon een penalty geven."

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 De kans is groot dat Ajax aan het einde van het seizoen zowel Brian Brobbey als Kenneth Taylor gaat verkopen. 🔗

👉 Kevin De Bruyne, die Manchester City gaat verlaten, wordt plots in verband gebracht met Ajax. 🔗

👉 Mocht Francesco Farioli na dit seizoen vertrekken uit Amsterdam, dan lijkt één trainer direct in beeld te komen. 🔗

👉 Een heerlijk interview met Don-Angelo Konadu: 'Noa Lang, zo kan het dus ook!' 🔗

👉 Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Abdellah Ouazane, die wordt vergeleken met Jude Bellingham. 🔗