Studio Voetbal eensgezind over penalty die Willem II eist tegen Ajax

De spelers van Willem II vroegen zondag om een strafschop in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Ajax. Er was contact tussen en Emilio Kehrer, maar de analisten van Studio Voetbal oordelen eensgezind dat Willem II geen strafschop is ontnomen.

Tafelgasten Theo Janssen, Ibrahim Afellay, Arno Vermeulen en Ron Jans vinden allemaal dat scheidsrechter Marc Nagtegaal een goed besluit nam door niet te fluiten. “Duidelijk”, stelt Afellay. Videoscheidsrechter Jeroen Manschot greep ook niet in na het contactmoment. Daardoor kon Ajax de 1-2 voorsprong over de streep trekken. Eerder in de wedstrijd had Ajax juist om drie penalty’s gevraagd, die het ook niet kreeg.

Volgens Vermeulen ‘loerde’ Kehrer een beetje op het contact, dat bovendien ‘licht’ was. “Als we voor elk contactmoment in het voetbal een penalty gaan geven, dan word je echt knettergek. Evert ten Napel zei altijd zo mooi: een penalty moet je verdienen, het moet duidelijk zijn. Dat was dit niet.”

Willem II-trainer Peter Maes kreeg de indruk dat Kehrer ‘omver werd gelopen’, zei hij tegen ESPN. “Maar de scheidsrechter beslist bij dit soort situaties”, erkende hij. “Ik vind het geen zuivere penalty, maar wel een fase waarbij een penalty gerechtvaardigd is.”

Penalty Feyenoord onterecht?

In de discussie komt ook de penalty ter sprake die Feyenoord zaterdag kreeg tegen Fortuna Sittard. Daaruit bepaalde Jakub Moder de eindstand op 0-2. "Dat was toch ook geen penalty?", oordeelt Vermeulen. "Die speler van Fortuna (Syb van Ottele, red.) glijdt weg, dan voelt Antoni Milambo aan dat hij kan vallen. Ja, kom op."

Vind jij dat Willem II een penalty had moeten krijgen tegen Ajax? Laden... 18.8% Ja, duidelijk penalty 74% Nee, terecht geen penalty 7.3% Twijfelgeval, had beide kanten op gekund 96 stemmen

