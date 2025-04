Onthuld: dit roepen woedende Ajacieden in de catacomben

Bij Ajax heerste grote onvrede na de eerste helft van de wedstrijd tegen Willem II. De Amsterdammers meenden recht te hebben op drie strafschoppen. ESPN-analist Kees Kwakman hoorde Ajacieden in de catacomben hun ongenoegen uiten.

Ajax beklaagde zich in de zesde minuut van de wedstrijd voor het eerst bij Marc Nagtegaal. Aanvoerder Jordan Henderson meldde zich boos bij de scheidsrechter, nadat Amine Lachkar in de zestien van Willem II met een hoog been inkwam op Davy Klaassen. Nagtegaal wilde echter niets weten van een strafschop en werd gesteund door Manschot.

Artikel gaat verder onder video

In de vijftiende minuut van de wedstrijd was er opnieuw veel boosheid bij Ajax. Ditmaal omdat Lachkar bij het wegschieten van de bal Klaassen reek te raken op de rechtervoet. Nagtegaal wuifde de claims van de Ajax-spelers echt opnieuw weg. Op dat moment was er overigens nog niet gescoord in Tilburg.

LEES OOK: Spandoek bij Willem II – Ajax maakt tongen los

In de 37ste minuut claimde Ajax voor de derde keer in de eerste helft een strafschop. Erik Schouten kreeg de bal op de arm na een voorzet, maar volgens de arbitrage was van strafbaar hands geen sprake. Kort erna scoorde Emilio Kehrer aan de overzijde.

'Geen onnatuurlijke houding van Schouten'

“Wat betreft hands: ik weet het niet meer”, moet Kwakman toegeven. “Schouten heeft de arm langs het lichaam hangen. De bal gaat nog via een voet omhoog. Ik vind het geen onnatuurlijke houding van Schouten. Maar de ene keer geven ze ‘m wel en de andere keer niet. Ik vind ook dat hier geen penalty’s voor gegeven moeten worden, maar het blijft gewoon lastig, omdat het soms wel gebeurt en soms niet.”

“Bij Ajax hoorde ik ze net in de catacomben schreeuwen: ‘Drie penalty’s!’ Daar zit natuurlijk de frustratie vooral bij Ajax: dat ze bij alle drie de momenten geen penalty krijgen. Het eerste moment, met Klaassen, is misschien nog het meest een penalty”, stelt Kwakman. “

