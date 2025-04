Ajax krijgt open sollicitatie van oude Champions League-held: 'Ik wil trainer worden'

Tomás Galásek droomt ervan om in de toekomst aan de slag te gaan als hoofdtrainer van Ajax. De voormalig middenvelder, inmiddels 52 jaar, heeft zin om weer een functie te bekleden.

Galásek was tussen 2000 en 2006 als speler actief bij Ajax. Hij schoot de club in het seizoen 2003/04 naar de groepsfase van de Champions League met een 'silver goal' in de voorronde tegen Grazer AK uit Oostenrijk. Na zijn actieve loopbaan was hij onder meer assistent-bondscoach van Tsjechië, het land waarvoor hij zelf 69 keer uitkwam, en hoofdtrainer van Baník Ostrava. Sinds zijn vertrek bij de Tsjechische club in 2022 is hij echter werkloos. Wel liep Galásek onlangs stage bij Ajax.

“Ik moet zeggen dat het wel weer jeukt om wat te gaan doen”, vertelt Galásek in een interview met Ajax Showtime. Een dienstverband bij Ajax is niet uitgesloten. “Ik was laatst op stage en daar heb ik veel mensen gesproken. Ze weten van mijn situatie. Ik zou er wel voor openstaan en over nadenken als er wat van komt.”

De Tsjech sprak onder meer met Fred Grim, die nu bij Ajax de jeugdtrainers begeleidt. "Ik heb een paar mensen gesproken. Ze kennen mijn situatie. Het is nu wachten op een telefoontje van een geïnteresseerde partij." Voor een rol in de jeugdopleiding bij Ajax voelt hij zich niet te groot. "Dat is altijd interessant. Als Ajax achter jouw naam staat, is het ook makkelijker om verder te komen. Het open deuren."

De oud-voetballer maakt duidelijk dat hij geen aanbod heeft ontvangen van Ajax. “Als het komt, dan komt het. Mijn droom was om er als speler te spelen en het is ook een droom om daar trainer te worden. Dat bepaalt alleen iemand anders. Ik heb erover gesproken met Grim, maar ik kan begrijpen dat de functies bezet zijn en dat het vol is. Dan moet je wachten tot er wat vrij komt en je het juiste profiel hebt.”

Willem II en Ajax treffen elkaar

Zondag is een bijzondere dag voor Galásek: zijn twee voormalige werkgevers in Nederland, Willem II en Ajax, treffen elkaar. De in Duitsland woonachtige oud-prof gunt Willem II de overwinning. “Het kampioenschap komt niet echt in gevaar en voor Willem II zijn de punten heel welkom. Als het met beide clubs uiteindelijk goed komt, ben ik heel blij. Ik zeg niet dat het beslissend zal zijn voor Willem II, daarvoor zijn er nog te veel wedstrijden te spelen. Ze zijn me allebei even lief. Als Ajax kampioen wordt en Willem II in de Eredivisie blijft, ben ik een blij man hier in Duitsland.”

