Evert ten Napel verbaast zich over Ajax: 'Het moet niet gekker worden...'

Voormalig voetbalcommentator Evert ten Napel spreekt in zijn column voor het Dagblad van het Noorden zijn verbazing uit over de technische staf van Ajax. Trainer Francesco Farioli wordt bij de koploper van de Eredivisie bijgestaan door een fors aantal assistenten.

Ten Napel (81), die decennialang commentaar leverde voor de NOS en ESPN en ook jarenlang te horen was in de populaire FIFA-games, heeft het trainersvak door de jaren heen enorm zien veranderen. Ter illustratie haalt de Drent een recente uitspraak van René Hake aan: "Het vak is veeleisender. Als hoofdtrainer ben je meer manager, de assistenten doen vaak het veldwerk", sprak de huidige assistent van Robin van Persie bij Feyenoord op een bijeenkomst in Exloo.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Leonne Stentler voorspelt terugkeer bij Ajax: 'Ik zie dat wel gebeuren'

"Ik snap dat, maar vind wel dat er soms heel veel assistenten zijn", stelt Ten Napel. "Bij Ajax onder Farioli geloof ik acht. Er is zelfs een voor de inworp! Het moet niet gekker worden…", verzucht de oud-commentator. Vooral de manier waarop invallers geïnstrueerd worden wekt de nodige verbazing: "De keeperstrainer (de Fin Jarkko Tuomisto, red.) bemoeit zich, gewapend met laptop, met de wisselspelers. Zou een wissel in de laatste minuut zelf niet weten wat er van hem verwacht wordt?", vraagt Ten Napel zich hardop af.

LEES OOK: Verweij onthult: 'Farioli laat vertrek bij Ajax afhangen van deze spelers'

Farioli nam afgelopen zomer bij zijn aanstelling in Amsterdam zijn twee vaste assistenten mee: zijn landgenoot Daniele Cavaletto en de uit Spanje afkomstige Felipe Sánchesz Mateos. Daarnaast wordt Farioli bijgestaan door de intern doorgeschoven Dave Vos, die vorig seizoen Jong Ajax onder zijn hoede had. Tuomisto komt ook uit de koker van de hoofdtrainer: met de keeperstrainer werkte hij ook al samen bij zijn vorige club OGC Nice, toen de pas begonnen Jelle ten Rouwelaar afgelopen zomer na twee weken al vertrok naar Manchester United lijfde Ajax de Fin in. Verder wordt Farioli geassisteerd door videoanalist Osman Kul en performance coach Callum Walsh, met wie hij beiden eerder al samenwerkte.

© Imago

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Marco van Basten spreekt zich uit over zijn eerdere kritiek aan het adres van Francesco Farioli: 'Wat ik heb gezegd..' 🔗

👉 Als Ajax zich heeft verzekerd van Champions League-voetbal, zal de club groot nieuws naar buiten brengen. 🔗

👉 Als het aan keeper Matheus ligt, dan staat hij ook komend seizoen onder contract bij Ajax. 🔗

👉 Francesco Farioli heeft een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan bij Ajax. 🔗

👉 Is een gigantische contractverlenging bij Ajax? 'Kroes moet hem tien jaar laten bijtekenen' 🔗