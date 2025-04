Leonne Stentler voorspelt terugkeer bij Ajax: 'Ik zie dat wel gebeuren'

Leonne Stentler sluit niet uit dat 'over twee jaar' terugkeert bij Ajax. De NOS-analist gaat in gesprek met Helden Magazine in op de toekomst van de veelbesproken aanvaller van PSV, die komende zomer een transfer lijkt te gaan maken.

De 25-jarige Lang is bezig aan zijn tweede seizoen in Eindhovense dienst, maar de kans is levensgroot aanwezig dat het daar ook bij gaat blijven. De buitenspeler stond afgelopen winter al nadrukkelijk in de belangstelling van de Italiaanse topclub Napoli, maar PSV hield zijn poot stijf en hield de international aan zijn contract, dat doorloopt tot medio 2028. Verschillende media, waaronder De Telegraaf, stellen dat Lang een van de spelers is die de club komende zomer zal gaan verlaten.

Stentler kent Lang nog uit de tijd dat zijzelf bij Ajax onder contract stond. De aanvaller speelde destijds in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. "Ik denk dat Noa toen een jaar of veertien was", haalt de analist op uit haar herinnering. "Het was een heel opvallende jongen, met zijn blonde haartjes en blauwe ogen. Hij had een 'boevenbekkie'. Vanwege zijn uiterlijk viel hij enorm op", aldus Stentler.

Hoewel de kans dus groot lijkt dat Lang de Eredivisie na twee jaar weer gaat verlaten, zou Stentler er niet van opkijken als hij over een paar jaar weer terug gaat keren op de Nederlandse velden. "Ik krijg de laatste tijd geregeld de vraag: denk je dat Noa over twee jaar niet gewoon weer bij Ajax speelt?", vertelt de oud-international. "Nou, ik zie dat wel gebeuren. Noa leeft volgens zijn eigen principes en identiteit. Dat is hem te prijzen", aldus Stentler.

Lang speelde in de jeugd van Feyenoord én Ajax en debuteerde in het seizoen 2018/19 onder trainer Erik ten Hag in het eerste elftal van de Amsterdammers. Lang speelde uiteindelijk slechts veertien officiële wedstrijden in Ajax 1, waarin hij vier keer scoorde. Het daaropvolgende seizoen werd de buitenspeler na de winter verhuurd aan FC Twente, weer een jaar later toog hij op huurbasis naar Club Brugge, dat hem uiteindelijk definitief overnam en in de zomer van 2023 voor zo'n 12,5 miljoen euro verkocht aan PSV.

