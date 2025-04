'Schuldbewuste' Noa Lang door het stof bij PSV: 'Groots'

heeft zaterdagavond op de terugweg van het uitduel van PSV met FC Groningen zijn excuses aangeboden aan aanvoerder Luuk de Jong voor zijn misbaar. Trainer Peter Bosz vertelde dat de vleugelaanvaller schuldbewust was en door het stof ging.

Lang werd afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV (1-3) tot de orde geroepen door De Jong. De captain van de Eindhovenaren attendeerde Lang erop dat hij moest meelopen met zijn man. Even daarvoor maakte de buitenspeler al het nodige misbaar met flink wat handgebaren.

"Ik heb dit uiteraard besproken met beiden", aldus Bosz op de persconferentie. "Het mooie was: toen ik met beiden ging zitten, dat ze samen al gezeten hadden. Noa had zijn excuses aangeboden aan Luuk. Dat vond ik groots van Noa. Hij had het al meteen in de bus op de terugweg gedaan. Hij gaf aan: zo praat je niet tegen je aanvoerder, dit doe je. Hij was schuldbewust."

Bosz beseft ook dat zulke dingen nu eenmaal gebeuren op het veld, mede door de adrenaline in het lichaam. "Het mag niet en het hoort niet, maar toch gebeurt het. Dan vind ik het groots dat als het wat afgekoeld is, dat je dan de stap durft te nemen om naar je aanvoerder toe te lopen en dit tegen hem te zeggen. Daarmee was voor Luuk ook de kous af. Voor Luuk was dit ook helemaal geen groot ding, zei hij tegen mij. Dit gebeurt in het voetbal."

"Ik vond wel dat wat Noa deed met zijn armgebaren, dat moet je niet doen", gaat Bosz verder. "Dat wat Luuk deed, dat absoluut wel. Hij wees hem gewoon met zijn mond terecht op wat hij moest doen. Dus dat vind ik ook, dat moet kunnen. Als je dan na de wedstrijd zelf al realiseert: had ik niet moeten doen, en je gaat, zonder dat je trainer het tegen je zegt want dan is het misschien een moetje, prima. Klaar", wil de 61-jarige oefenmeester er niet te veel woorden meer aan vuil maken.

Bosz vindt dat ploeggenoten elkaar aan moeten kunnen spreken

Na afloop van het duel tussen FC Groningen en PSV liet Bosz nog weten niet zo onder de indruk te zijn van de onenigheid tussen Lang en De Jong. "Dit is juist waar ik van hou”, sprak Bosz op de persconferentie na de wedstrijd. "Zo hoort het ook. Je moet elkaar corrigeren. Dit laat zien dat er leven in het elftal zit en dat je met elkaar bezig bent het maximale eruit te halen. Luuk had groot gelijk. Noa moet met zijn man meelopen.”

