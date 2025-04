Peter Bosz: 'Ik heb het nooit gezegd, maar het is wel zo'

Peter Bosz is blij met de terugkeer van bij PSV. Zaterdagavond had Tillman tegen FC Groningen zijn eerste basisplaats in de Eredivisie sinds 11 januari (2-2 tegen AZ). In de elfde minuut wist Tillman de score tegen Groningen te openen met een fraai schot in de verre hoek. Uiteindelijk won PSV met 1-3 in de Euroborg.

Bosz krijgt van ESPN de vraag hoe hij zijn ploeg heeft klaargestoomd voor de wedstrijd, na de nederlaag tegen Ajax (0-2) van vorige week. “Na Ajax was een mentale opkikker wel nodig. Maar in de drie wedstrijden daarvoor vond ik dat we de draai al aan het maken waren. Je moet ook niet vergeten dat we langzaam weer wat jongens terugkrijgen. Als je Malik vandaag ziet spelen, dan begrijp je dat we hem gemist hebben in de afgelopen drie maanden. Ik heb het daar nooit over gehad, maar het is natuurlijk wel een feit.”

Journalist Milan van Dongen merkt op dat de neergang ongeveer werd ingezet toen Malik geblesseerd raakte aan zijn enkel. “We hebben natuurlijk wel meer jongens gehad die voor langere tijd geblesseerd waren”, antwoordt Bosz. “Die zijn nu weer aan het terugkomen. Dat is natuurlijk wel kwaliteit.”

Bosz lyrisch over Saibari

Tillman kon de score openen met een schot in de rechterhoek, van buiten het strafschopgebied, na voorbereidend werk van Ismael Saibari. “Het mooiste vond ik misschien wel hoe Ismael de bal neerlegde”, zegt Bosz over die treffer. “Die bal werd zó perfect neergelegd. Het lijkt een heel simpele voetbeweging, maar de bal komt precies voor de rechter van Tillman, op de juiste snelheid. Daar hoef je alleen tegen aan te lopen. Heerlijk.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

0️⃣-1️⃣: Malik Tillman bekroont zijn terugkeer in de basis met een fraai doelpunt! 👏☄️#gropsv — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2025

