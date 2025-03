De interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant

COLUMN - Voor als u het nog niet wist: een voorsprong van negen punten is nog nooit verspeeld door een lijstaanvoerder in de Eredivisie in de laatste zeven wedstrijden. In het voetbal gebeurt nooit iets wat nog niet eerder is voorgekomen. Dus Ajax wordt kampioen. En dat móéten ze zelf ook zeggen. Tot zover in een notendop de heersende gedachte in het voetbaljournaille.

Ze waren gênant, de interviews na PSV – Ajax. Pascal Kamperman (ESPN) had maar één doel: Ajacieden laten zeggen dat ze kampioen worden. De Ajacieden hadden zich voorgenomen: niet roepen dat we kampioen worden. Wat dan volgt zijn interviews waar niemand iets mee opschiet, zeker de kijker niet. Francesco Farioli en Davy Klaassen hadden hun zin nog niet afgemaakt, of ze werden erop gewezen dat het nu toch echt niet meer mis kan gaan en dat negen punten heel veel is.

Het is haast knap, om in zo'n kort interview zoveel opmerkingen over de landstitel kwijt te kunnen. De volgende quotes van Kamperman komen allemaal uit het interview met Klaassen:

💬 “Negen punten los nu, dat gaat niet meer mis hè?”

💬 “Davy, dat gaat niet meer mis.”

💬 “Het is nog nooit gebeurd dat een ploeg het heeft weggegeven.”

💬 “Het argument dat er gekkere dingen zijn gebeurd gaat niet op.”

💬 “Jullie worden kampioen?”

💬 “Dit was toch de cruciale wedstrijd?”

💬 “Is er een enkele reden dat jullie gaan klooien?”

💬 “Daar waar het woord lange tijd niet genoemd mocht worden, kan er nu wel over gesproken worden.”

In 2023 was het Feyenoord, vorig jaar PSV en nu zijn de spelers van Ajax aan de beurt om de interviewtango te dansen. Het is haast een obsessie om van spelers en trainer te horen dat ze kampioen worden. Het enige doel dat het dient is dat je ze er later mee om de oren kan slaan als het niet gebeurt. Daar zit dus in ingebakken dat de vraagsteller het zelf ook niet zeker weet, maar die zekerheid wel eist van de spelers.

Stel dat het misgaat. Dan zitten ze in de put na het weggeven van de landstitel en kunnen we ze dankzij oude uitspraken nog een trap na geven. Ik snap niet wie daar iets aan heeft.

Over in de put praten gesproken: het interview met Noa Lang was ook een dieptepunt. Hij gaf meteen al toe dat de landstitel niet naar PSV gaat, maar moest het van Kamperman toch nog twee keer herhalen.

Het is een raar fenomeen: de constante neiging om stellige uitspraken te doen over de toekomst, terwijl we iedere week worden verrast door wat er gebeurt op de velden. Leren we nooit, of hebben we niets anders om over te praten?

Niet alleen journalisten, ook fans hebben deze neiging. We willen allemaal schijnbaar houvast en zekerheid, maar het mooie aan sport is juist dat die er niet zijn. Dat heeft de ondergang van PSV wel bewezen.

Ook bij wedstrijden is het schering en inslag. Denk aan PSV – Shakhtar Donetsk, Manchester City – Feyenoord, of in een iets verder verleden Argentinië – Nederland en Sparta Rotterdam – AZ. Grote kans dat je op de bank zat en riep: ‘Dit is gespeeld.’ Stond jij even mooi voor lul.

Hoe voorkom je dat je voor lul staat? Door de onvoorspelbaarheid van het voetbal te omarmen. Davy Klaassen gaf het goede voorbeeld en had maar zes woorden nodig: “Het is toch voetbal? Alles kan.”

Dominic Mostert is Brand Owner van FCUpdate en schrijft met enige regelmaat op persoonlijke titel over wat hij opmerkt in de voetballerij.