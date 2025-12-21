Arno Vermeulen denkt dat Ajax wil meewerken aan een verkoop van , zo zegt de analist zondagavond bij Studio Voetbal. De middenvelder wordt begeerd door Fenerbahçe en moet volgens Vermeulen zo’n 25 miljoen euro opleveren.

“Taylor moet tussen de twintig en 25 miljoen euro kosten, dat is zijn waarde en dat wil Ajax hebben. Als hij voor dat bedrag vertrekt, kan Ajax prima wat doen”, begint Vermeulen bij Studio Voetbal. De analist noemt direct twee opvolgers. “Ter vergelijking: Sano van NEC, of Resink van Groningen. Die staan voor zes tot zeven miljoen euro in de boeken”, zegt Vermeulen.

“Ik denk dat Ajax het niet erg zou vinden als Taylor weggaat. Als ze dat geld kunnen krijgen en er goed aan verdienen… Daarna kunnen ze kijken wat ze met dat geld willen doen. Eigenlijk moeten ze een rechterspits kopen, of huren. Want daar hebben ze te weinig diepte en snelheid”, vindt de commentator van NOS.

Het laatste nieuws is dat nog geen enkele club concreet in de markt is voor Taylor. Taylor kende vorig seizoen onder Francesco Farioli het beste jaar uit zijn loopbaan. De Italiaanse trainer had de middenvelder afgelopen zomer dan ook dolgraag meegenomen naar zijn nieuwe club FC Porto, maar die transfer viel in het water. In de winterse transferperiode zou het alsnog van een vertrek kunnen komen. Fenerbahçe zou inmiddels bij Ajax naar Taylor hebben geïnformeerd, maar die club lijkt in de persoon van PSV'er Joey Veerman al een andere middenvelder uit de Eredivisie te gaan halen.