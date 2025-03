Godts zegt tot drie keer toe 'nee' tegen andere Nederlandse topclub en is glashelder: 'Geen seconde spijt'

heeft als jeugdspeler drie keer 'nee' gezegd tegen een overstap naar PSV. Dit deed hij onder meer op advies van de Belgische scout Urbain Haesaert. De negentienjarige Godts speelt nu ruim twee jaar voor Ajax en stelt dat hij 'geen seconde' spijt heeft gehad van die keuze.

Godts kwam uit als jeugdspeler van Anderlecht toen hij door PSV tweemaal werd benaderd om in Eindhoven te komen voetballen. Op advies van scout Urbain Haesaert, die Belgische talenten al eerder stimuleerde om naar Amsterdam te gaan, heeft de Belgische vleugelaanvaller al op zijn twaalfde de interesse van PSV afgewimpeld.

Zo'n drie jaar later wilde Godts Anderlecht opnieuw verlaten en wederom was PSV concreet voor de rechtspoot. Het antwoord van Godts was opnieuw 'nee'. De buitenspeler kiest voor een transfer naar Racing Genk, waarna hij in januari 2023 de overstap maakt naar Ajax. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax", aldus Godts in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Onder trainer Francesco Farioli staat Godts voor zijn definitieve doorbrak en was hij in de Eredivisie al goed voor vier doelpunten en drie assists in 21 competitiewedstrijden. Zo was hij in de vorige topper tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA de grote smaakmaker en verzorgde hij de winnende 3-2. "Ja, dat was persoonlijk mijn hoogtepunt bij Ajax tot nu toe. Ik had toen ook nooit kunnen vermoeden dat we nu zes punten voor zouden staan", erkent hij.

Godts wil niet spreken over genadeklap voor PSV

Komend weekend kan Ajax PSV in het Philips Stadion de genadeklap uitdelen, maar Godts stelt dat er zo niet gekeken wordt bij de Amsterdamse club. "We hebben nooit als doel gehad om naar plek 1, 2 of 3 te kijken. Meer om zo veel mogelijk punten te pakken en te verbeteren. En dat lukt. Voor mij voelt dit als het seizoen waarin ik volwassener ben geworden in mijn spel. En dat past weer precies in het pad dat ik tot nu toe heb afgelegd", benadrukt Godts.

