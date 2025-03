Francesco Farioli baart opzien met uitspraken over Brobbey richting kraker tegen PSV

Francesco Farioli heeft in de aanloop naar de kraker tussen PSV en Ajax lovende woorden uitgesproken over . De aanvaller heeft dit seizoen weliswaar lange tijd geworsteld met zijn vorm, maar kon sinds de jaarwisseling al een aantal keer belangrijk zijn voor zijn ploeg. Volgens Farioli is Brobbey een ‘key-element’ voor Ajax en wordt de spits ‘beter en beter’.

Brobbey was in het voor Ajax dramatisch verlopen afgelopen seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. In 43 wedstrijden in alle competities was hij 22 keer trefzeker en goed voor tien assists. Daarmee speelde hij zich in de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Tijdens dat toernooi kwam Brobbey echter enkel in de halve finale tegen Engeland héél kort als invaller in actie. De Amsterdammer meldde zich desondanks pas laat weer bij Ajax. Farioli deed het in eerste instantie rustig aan met Brobbey, maar gold gaandeweg de eerste seizoenshelft als eerste spits bij de Amsterdammers.

Brobbey slaagde er echter niet in zijn goede prestaties in het afgelopen seizoen een passend vervolg te geven. Voor de winterstop was hij in de Eredivisie slechts één keer trefzeker, in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op 24 november. Na de jaarwisseling kwam hij er in de eerste wedstrijden opnieuw niet echt aan te pas, maar op 2 februari maakte hij een belangrijk doelpunt in De Klassieker tegen Feyenoord. Brobbey was vervolgens ook trefzeker tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. Hoewel hij nu alweer drie competitieduels op rij niet heeft weten te scoren, was Farioli in de aanloop naar het uitduel met PSV vol lof over de spits.

Farioli lovend over Brobbey

“Brian is een ‘key-element’ voor de ploeg. Zijn progressie gedurende het seizoen is goed en hij wordt beter en beter”, zo sprak Farioli vrijdagmiddag op zijn persconferentie. “Hij krijgt meer verantwoordelijkheid, speelt in het belang van het team en is op veel plekken op het veld te zien. Zijn fitheid is in orde en hij blijft daarin stappen maken. Ik ben blij voor hem met zijn ontwikkeling”, aldus de coach, die zich geen zorgen maakt over het feit dat Brobbey dit seizoen weinig scoort. “Uiteindelijk moet de bal in het net en het maakt mij niet zoveel uit wie dat doet. Kenneth Taylor scoort inderdaad veel de laatste tijd (teller staat dit seizoen al op veertien treffers, red.), maar daar is Brobbey veel bij betrokken. Maar ook andere spelers hebben voordeel van het spel van Brian.”

Brobbey kwam dit seizoen tot op heden in 38 wedstrijden in actie voor Ajax. De teller staat op zeven doelpunten en vijf assists. Hoewel de goals dus uitblijven, behoorde hij tijdens de recente interlandperiode ‘gewoon’ tot de selectie van het Nederlands elftal. Brobbey kwam in de return tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League in de verlenging binnen de lijnen. Voor Oranje kwam hij vooralsnog acht keer in actie. Zijn enige doelpunt tot nu toe maakte hij op 19 november in de uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.

