Francesco Farioli brengt 'domste wat Ajax nu kan doen' aan het licht

Nadat Ajax onlangs punten morste tegen AZ in eigen huis, kan de titelrace nog heel spannend worden. Als PSV zondag thuis wint van de Amsterdammers, is het gat nog maar drie punten. Francesco Farioli weet wat het domste zou zijn, dat Ajax nu kan doen.

De efficiënte voetbalmachine van de Italiaan hapert de laatste tijd. Tegen Eintracht Frankfurt werd twee keer verloren, een keer met grote cijfers (4-1) en een B-ploeg. Tegen AZ kwam Ajax niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Nu de Amsterdammers zondag naar Eindhoven moeten afreizen, zal het er Farioli zeer aan gelegen zijn om minimaal een gelijkspel aan de ontmoeting met PSV over te houden.

Artikel gaat verder onder video

De coach van Ajax wil nog steeds niet te veel woorden vuil maken aan de titelrace. "Het is vrij simpel, want sinds dag één is dat onze mantra: wedstrijd per wedstrijd", stelt Farioli bij Ajax TV. "We hebben nog acht wedstrijden te gaan, dus er zijn 24 punten om voor te spelen. Alles is nog mogelijk. Het domste wat een club kan doen, is gaan rekenen. We zijn vanaf het begin al duidelijk: ons doel is de top drie. Ons direct kwalificeren voor de Champions League is belangrijk voor deze groep spelers, maar zeker voor de club."

LEES OOK: KNVB verschaft duidelijkheid over doorgaan PSV-Ajax na tbc-besmetting Pérez

De kraker tussen PSV - Ajax zal een zeer belangrijke rol spelen in de titelrace, bij welk resultaat dan ook. Bij winst voor Ajax lijkt de titel veiliggesteld, terwijl PSV flink voordeel kan halen uit een overwinning in Eindhoven. "We maken ons op voor een wedstrijd bij de huidige kampioen. We moeten klaar zijn voor die grote en belangrijke wedstrijd, maar vooral ook om drie punten te pakken. Bij welk resultaat dan ook, zijn er nog een hoop punten om voor te spelen." De ontmoeting met PSV vangt zondag om 14.30 uur aan.

➡️ Meer nieuws over Ajax

👉 Arjen Lubach is stomverbaasd door de reactie van Ajax op nieuwe, nooit eerder vertoonde beelden van Johan Cruijff. 🔗

👉 De vader van Abdelhak Nouri komt bij RTL Boulevard met een mooie gezondheidsupdate over zijn zoon. 🔗

👉 Opeens wordt Ajax genoemd als mogelijke deelnemer aan het lucratieve WK voor clubs. Met welke andere clubs concurreren de Amsterdammers? 🔗

👉 Frank de Boer, de oud-trainer van Ajax, komt met harde woorden over het veldspel onder Francesco Farioli. "Het is soms niet om aan te gluren." 🔗

👉 Er zijn nieuwe beelden van Klaas-Jan Huntelaar, die meteen aantonen waarom hij zo gemist gaat worden bij Ajax. 🔗