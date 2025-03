KNVB verschaft duidelijkheid over doorgaan PSV-Ajax na tbc-besmetting Pérez

Ajax heeft contact opgenomen met PSV om de gevolgen van de tuberculose-besmetting van voor de onderlinge topper van komende zondag te bespreken, zo meldt De Telegraaf. Beide clubs treffen elkaar in Eindhoven in een wedstrijd die weleens cruciaal zal kunnen worden voor de strijd om de landstitel.

Ajax reist met zes punten voorsprong op PSV af naar het Philips Stadion en kan in speelronde 27 dus een enorme stap richting de schaal zetten. Anderzijds zou PSV de spanning in de top van de Eredivisie weer helemaal terug kunnen brengen met een zege op de Amsterdammers. Maandag, zes dagen voor de kraker, moest PSV echter melden dat bij een van de spelers actieve tuberculose is vastgesteld. De club kon vanwege de privacywetgeving niet onthullen om wie het ging, maar De Telegraaf wist even later te melden dat het om winteraanwinst Pérez gaat.

'Lucas Perez maakt het goed en heeft momenteel niet veel klachten'

PSV geeft tegenover de ochtendkrant aan meteen actie te hebben ondernomen. Zo is de besmetting van Pérez gemeld bij de lokale GGD én is er een bron- en contactonderzoek opgestart, waarmee in kaart moet worden gebracht hoe groot de kans is dat er naast de Spanjaard ('die het goed maakt en momenteel niet veel klachten heeft') nog meer tbc-gevallen zouden kunnen rondlopen binnen PSV. Volgens de krant is het nog onduidelijk of de besmetting van Pérez gevolgen krijgt voor het doorgaan van PSV - Ajax.

De KNVB laat tegenover De Telegraaf weten eerst contact met PSV te zullen opnemen voordat er wordt gesproken over eventuele gevolgen voor de kraker. Ook Ajax vindt het 'te voorbarig' om te reageren, maar een woordvoerder van de club bevestigt wel dat er inmiddels contact is opgenomen met PSV over de situatie. Ondertussen geven 'deskundigen' aan dat het gunstig kan zijn dat Pérez pas kort bij PSV actief is. De clubloze Spanjaard werd op 23 februari jongstleden ingelijfd als extra spits achter Luuk de Jong, die na het wegvallen van de geblesseerde Ricardo Pepi de enige overgebleven optie op die positie was. "Actieve tbc heeft een lange incubatietijd, die minimaal acht weken bedraagt, voordat de klachten zich openbaren. In die periode is de patiënt ook besmettelijk. De beginperiode daarvan was Perez nog niet bij PSV en dat verkleint de kans op besmettingen in de spelersgroep", schrijft de krant.

Update: 'Geen aanwijzingen dat PSV-Ajax niet doorgaat'

Een persvoorlichter van PSV laat dinsdag aan het eind van de ochtend tegenover de NOS weten dat er 'geen aanwijzingen zijn' dat het doorgaan van de topper tussen PSV en Ajax in het geding komt door de besmetting van Pérez. "De clubartsen van PSV en Ajax en de bondsarts van de KNVB staan wel in contact met elkaar. Maar niemand van de spelers heeft klachten en er wordt gewoon getraind", aldus de zegspersoon van de Eindhovenaren.

Update: KNVB verschaft duidelijkheid: 'PSV-Ajax gaat gewoon door'

De KNVB laat in de loop van de middag tegenover De Telegraaf weten dat de topper tussen PSV en Ajax 'gewoon kan doorgaan'. "We hebben gesproken met beide clubs en er is geen reden om aan te nemen dat de wedstrijd niet doorgaat", aldus de voetbalbond.

