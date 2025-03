'Ivan Perisic komt elke keer huilend de kleedkamer van PSV in'

PSV verkeert in een grote sportieve crisis, maar onttrekt zich haast als enige aan de malaise. De 36-jarige rechtsbuiten verkeert in uitstekende vorm en was vorige maand bijvoorbeeld trefzeker in beide Champions League-wedstrijden tegen Juventus. Bij het ESPN-programma De Eretribune krijgt Perisic grote complimenten.

Tafelgast Tommie van der Leegte stelt dat PSV ‘blij mag zijn’ met Perisic. “Dat hij nog zó goed speelt en zó fit is. Als hij de bal heeft, wijst hij tijdens het dribbelen al waar de andere spelers moeten lopen. Dat is mooi om te zien.” Robert Maaskant denkt dat Perisic zich geregeld ergert aan zijn ploeggenoten. “Perisic moet toch huilend de kleedkamer in lopen elke keer, met zijn karakter? Bijvoorbeeld toen ze uit bij Ajax zo achterlijk opbouwden.”

Daarmee doelt Maaskant op de competitiewedstrijd van 2 november, toen PSV bij een 2-2 stand probeerde op te bouwen van achteruit. Onder druk verloor Malik Tillman de bal, waarna Mika Godts het winnende doelpunt maakte (3-2). Met terugwerkende kracht blijkt het een belangrijke wedstrijd te zijn geweest in de titelstrijd.

“Dat verzín je niet, dat je international bent van Kroatië, dat je in Italië hebt gespeeld, en dat je in de opbouw zo even een bal weggeeft waaruit wordt gescoord”, aldus Maaskant, waarna presentator Jan Joost van Gangelen stelt dat Perisic in ieder geval ‘lekker aan het afbouwen’ is in Nederland. De rest van de tafel is eensgezind en zegt te hopen dat Perisic niet aan zijn laatste maanden als prof bezig is. Zaterdagavond heeft Perisic een basisplaats in de thuiswedstrijd van PSV tegen sc Heerenveen.

