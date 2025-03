Marcel Brands neemt kraakhelder standpunt in over toekomst Peter Bosz

De positie van Peter Bosz bij PSV staat niet ter discussie, zo maakt algemeen directeur Marcel Brands duidelijk in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Eindhovenaren verkeren sinds de winterstop in dramatische vorm, waardoor er door velen wordt getwijfeld aan de houdbaarheid van de trainer. Daar wil de clubleiding van PSV niet in mee.

PSV draait een zeer moeizame tweede seizoenshelft. Nadat de regerend landskampioen in de winterstop hard op weg leek naar titelprolongatie, ziet de wereld er tien wedstrijden voor het einde van de competitie heel anders uit. De ploeg van Bosz staat tweede, met een achterstand van liefst acht punten op koploper Ajax. In de KNVB Beker vormde de halve finale het eindstation, waar Go Ahead Eagles in Eindhoven te sterk bleek. Ook is Europese uitschakeling zo goed als zeker, nadat PSV met 1-7 verloor van Arsenal in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League.

Met name afgelopen week, na de dubbele nederlaag tegen Go Ahead en de afstraffing tegen Arsenal, begonnen de twijfels aan de toekomst van Bosz toe te nemen. Velen zijn dan ook van mening dat PSV het beste afscheid kan nemen van de trainer die in zijn eerste seizoen direct kampioen werd. In gesprek met het AD wordt Brands gevraagd naar de positie van de clubleiding, waar de bestuurder heel kort over is.

“Peter is dezelfde trainer die ons vorig jaar glorieus kampioen maakte”, begint de algemeen directeur. “Nu gaan we samen de huidige problemen te lijf. En ook de komende jaren willen we succes behalen met hem”, maakt Brands duidelijk. Als het aan PSV ligt, gaat Bosz dus voorlopig helemaal nergens heen.

