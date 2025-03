Mike Verweij diep onder de indruk: 'Die twee zouden niet misstaan bij Feyenoord, PSV of Ajax'

Mike Verweij is onder de indruk van AZ, dat donderdagavond in Alkmaar met 1-0 te sterk was voor Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Europa League. De Telegraaf-journalist noemt twee spelers van AZ die in zijn ogen 'niet zouden misstaan' bij PSV, Feyenoord en Ajax.

AZ deed in het eigen AFAS Stadion zeker niet onder voor de Spurs en beginnen volgende week met een minimale voorsprong aan de return in Londen. Na achttien minuten spelen zorgde een eigen doelpunt van Tottenham-talent Lucas Bergvall voor de enige treffer van het duel. In de podcast Kick-Off spreekt presentator Pim Sedee zelfs van een 'teleurstellend resultaat', omdat AZ kansen had om er zelfs meer dan eentje te maken. Valentijn Driessen is totaal niet onder de indruk van Tottenham: "Je ziet ze voetballen en gisteren zag je de bevestiging: het lijkt gewoon helemaal nergens op. Het is als los zand, dat hele elftal."

Verweij legt uit dat hij een groot gedeelte van de wedstrijd tussen AZ en Tottenham Hotspur bekeken heeft in de perskamer van de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax even later zou gaan aftrappen tegen Eintracht Frankfurt. "Als je Jordy Clasie en Peer Koopmeiners ziet, dat zijn spelers die volgens mij niet zouden misstaan bij Feyenoord, PSV en Ajax. Alleen: AZ zal die spelers nooit aan die drie clubs verkopen, maar die maakten wel een gigantisch goede indruk."

Sedee wil vervolgens van Verweij weten of de lat van Koopmeiners hoger ligt dan het niveau van AZ, waarop de journalist bevestigend antwoordt. "Ja, dat vind ik wel. Maar AZ is op een punt gekomen dat ze niet meer verkopen in Nederland, dus die zal net zo'n goede stap naar het buitenland moeten maken als zijn broer Teun. Dus eerst een subtopper en van daaruit verder kijken." Teun Koopmeiners verruilde AZ in 2021 voor zo'n veertien miljoen euro voor Atalanta, dat hem afgelopen zomer voor 55 miljoen euro doorverkocht aan Juventus. Valentijn Driessen stipt aan dat FC Porto afgelopen winter al concreet in de markt was voor de jongere Peer. "En Clasie is natuurlijk het cement tussen de stenen, daar", looft Driessen de aanvoerder van AZ.

