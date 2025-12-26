Sophie Hilbrand kreeg door haar optredens bij Bar Laat veel kritiek te verwerken, onder andere bij Vandaag Inside. Ze vindt dat dat moet kunnen, maar vond de kwantiteit wel absurd. Ook heeft ze genoeg van Tina Nijkamp, die haar naar eigen zeggen zou hebben 'weggepest'.

In Boerderij van Dorst krijgt Hilbrand de vraag of ze een pittig jaar heeft gehad. “Je doelt natuurlijk op Bar Laat, dat het gestopt is en dat er allemaal kritiek op kwam, denk ik, toch? Omdat het zeg maar in VI gewoon heel vaak kapotgemaakt werd." Hilbrand werd ook persoonlijk aangevallen. "Als een soort Kaag, wat er ook mis is met Kaag, weggezet, of: ‘Linkse activist!’ Noem het allemaal maar op. Wat ik eigenlijk het pittigste vond daarvan, want ik ben echt best wel een beetje van: nou ja, klets maar gewoon en de volgende dag gaan we weer door, is dat het heel veel was.”

Hilbrand vond het lastig om het helemaal te negeren. “Ik merkte gewoon: ik kwam heel graag op voetbalclubs, want mijn kinderen voetballen, en toen had ik voor het eerst, en dat heb ik dus nooit, ik ben me nooit bewust dat iemand mij kent van tv, ik vergeet dat eigenlijk gewoon een beetje, dat ik dacht: wat denken deze mensen? Want ik word de hele tijd geframed in dat programma tot iets waar die mensen misschien wel heel erg een hekel aan hebben." Hilbrand voelde zich bekeken, maar merkte uiteindelijk dat 'niks, niemand, nergens met de framing bezig was.

'Tina Nijkamp denkt aan wegpesten'

De presentatrice vindt niet dat de rol van Vandaag Inside overschat moet worden. “Het is ook heel erg een mediarealiteit van de media over de media, want er waren ook genoeg mensen die ik dan tegenkwam en die zeiden tegen mij: ‘Doe jij nog iets op televisie?’", deelt Hilbrand, die vervolgens iets van haar hart lijkt te willen hebben. "Wat ik op een gegeven moment wel heel heftig vond is dat er een podcast was van Tina Nijkamp, de kijkcijferkoningin wordt zij genoemd, en Mark Koster, een Telegraaf-journalist. Die gingen in een podcast erover praten en dan zeggen: ‘We hebben haar wel weggepest, hè?'”, zegt Hilbrand met stuitende verbazing over een aflevering van De Mediaweek.

