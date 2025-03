'Kees Smit en Tygo Land konden bij Ajax al 40 wedstrijden spelen'

wordt door sommige analisten beschouwd als het grootste talent van Nederland, maar heeft nog weinig ervaring op het hoogste niveau. De negentienjarige middenvelder heeft zestien officiële wedstrijden achter zijn naam voor het eerste elftal van AZ, waarvan negen in de Eredivisie. Mike Verweij zou graag zien dat hij vaker het vertrouwen krijgt. Bij een club als Ajax zou Smit meer speeltijd krijgen, denkt de journalist van De Telegraaf.

Smit viel donderdagavond halverwege de tweede helft in tijdens de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo. Omdat er een verlenging aan te pas kwam, stond hij 54 minuten op het veld. Kenneth Perez liet zijn enthousiasme over Smit al blijken en ook Verweij genoot van zijn optreden. “Echt een geweldige voetballer”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off. “Als je hem gisteren ziet invallen tegen Heracles, zie je aan alles dat het een geweldige voetballer is.”

'Heb het gevoel ook bij PSV'er Tygo Land'

Verweij voegt toe: “Maar als hij bij Ajax had gespeeld, had hij nu al veertig Eredivisie-wedstrijden op zijn naam gehad. Bij Tygo Land (PSV, red.) heb ik dat gevoel ook. AZ heeft een geweldige opleiding en ze doen het fantastisch, maar je zou hopen dat de spelers toch iets eerder in het elftal komen.” Collega-journalist Valentijn Driessen plaatst een kanttekening: “Dit is al een hele verbetering, want onder Pascal Jansen kwamen zulke jongens helemaal niet aan de bak.”

Verweij erkent dat er onder Jansen ‘helemaal geen doorstroom was’, terwijl jonge spelers in zijn ogen vaak bewijzen het niveau wel aan te kunnen. “Je ziet het bij een speler als Mokio: zet ze maar neer en ze voetballen mee. Maar Sven Mislintat haalde bijvoorbeeld Tahirovic naar Ajax… Juist als de financiële nood hoog is doen clubs een beroep op hun jeugd en dat pakt bijna altijd goed uit.”

