Kenneth Perez spot twee goudmijnen in de Eredivisie

Kenneth Perez is onder de indruk van AZ-spelers en . Volgens de analist van ESPN hebben de Alkmaarders 'echt goud in handen' met het talentvolle tweetal.

AZ kwam donderdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB Beker met de schrik vrij tegen Heracles Almelo. Zowel na 90 als na 120 minuten stond er een 2-2 stand op het scorebord in het Asito Stadion in Almelo, waardoor penalty's voor de beslissing moesten zorgen. Na een strafschoppenserie die beide kanten opging, was het AZ dat aan het langste eind trok en met 3-4 wist te winnen. Daarom mogen de Alkmaarders het op 21 april opnemen tegen Go Ahead Eagles in de bekerfinale.

Hoewel AZ donderdag even moest vrezen voor uitschakeling, ziet Perez voldoende dingen bij de ploeg van Maarten Maartens om enthousiast van te worden. "AZ heeft echt goud in handen hoor met Kees Smit en Wouter Goes”, steekt de Deense analist van wal als er beelden van Smit vanuit de catacomben worden getoond.

"Ik vind Smit wel bijzonder. Hij heeft ook echt hele sterke poten, echt uit Noord-Holland. Hij durft elke keer om de bal te vragen, hij doet over het algemeen goede dingen met de bal. Soms kan je het niet precies uitleggen, maar je ziet gewoon aan hem dat het geen toeval is wat hij doet", vervolgt Perez over de negentienjarige AZ-middenvelder.

Perez zet geld op Smit en Goes

Perez ziet ook nog een andere kwaliteit van de jongeling. "Er zit elke keer een gedachte achter wat hij wil met de bal. En niet alles lukt. Maar als je hem ziet, net als wat andere jongens van de jeugd, dan is dat gewoon anders. Je ziet dat hij nadenkt over alles wat hij doet. En dat hij alles ook scant en gezien heeft", gaat Perez verder in zijn lofzang.

"Met hem en Wouter Goes hebben ze echt wel goud in handen. Als ik m’n geld erop zou zetten wie van die lichting echt wat wordt, dan zijn dat wel die twee. Die keeper (Rome-Jayden Owusu-Oduro, red.) is heel jong, dus dat kan heel veel worden. Dat weet je pas over een aantal jaar, omdat hij zo jong is", besluit de oud-voetballer van onder meer AZ, Ajax, PSV en FC Twente.

