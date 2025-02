Kenneth Perez begint over Oranje en stelt Jordy Clasie een vraag die 'veel te ver gaat'

Hoewel uitstekend in zijn vel zit en zich topfit voelt, is een terugkeer in het Nederlands elftal niet aan de orde. De middenvelder van AZ liet bondscoach Ronald Koeman in november 2023 weten dat hij niet langer beschikbaar was voor de nationale ploeg en daar is de afgelopen tijd geen verandering in gekomen. Kenneth Perez vroeg Clasie donderdagavond na afloop van de ontmoeting met Heracles Almelo in de halve finale van de KNVB-beker naar Oranje en kon de aanvoerder van AZ in eerste instantie niet helemaal goed volgen.

Clasie debuteerde op 7 september 2012 onder leiding van Louis van Gaal in het Nederlands elftal. De middenvelder zou vervolgens nog zestien keer in actie komen voor zijn land, waaronder tweemaal tijdens het Wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië. Zijn laatste interland dateert echter van bijna negen jaar geleden. Clasie zat begin 2022 nog wel bij de selectie voor de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland ter voorbereiding op het WK in Qatar, maar kwam toen niet in actie. De captain van AZ meldde zich vervolgens niet meer bij Oranje. Door zijn goede optredens in Alkmaar wordt hij nog zeer regelmatig genoemd als uitstekende optie voor de nationale ploeg, maar in november 2023 liet hij al aan Koeman weten dat hij hem niet meer hoefde te bellen.

Clasie staat er bijna anderhalf jaar later nog steeds hetzelfde in. “Ik voel me nog goed, ik voel me fit”, vertelde hij donderdag na afloop van de halve finale tussen Heracles en AZ voor de camera van ESPN. De middenvelder heeft een lastige periode achter zich gelaten. “Ik heb een ontstoken patellapees gehad en daar had ik gewoon heel erg veel last van, waardoor ik eigenlijk gewoon leefde van wedstrijden. We speelden toen al veel wedstrijden, dus dat kon toen ook. Het was gewoon spelen, twee, drie dagen binnen en dan weer spelen. Maar nu draai ik gewoon het volle programma mee, ik voel me er ook gewoon goed bij. Ik herstel goed en heb een goede connectie met de medische staf. Eergisteren (dinsdag, red.) heb ik nog extra binnen getraind om extra te herstellen. Dat zijn net die kleine details die mij helpen en daardoor heb ik nu, denk ik, het juiste gevonden voor mijn lichaam.”

Perez vraagt Clasie naar Oranje

Perez hoorde het aan en vroeg zich vervolgens af hoe Clasie tegenover een terugkeer in het Nederlands elftal staat. “Ik ga nu even veel te ver, maar ben je nu dan ook beschikbaar voor het Nederlands elftal? Want daar had je toch voor bedankt omdat je niet kon trainen? Is dat veranderd, nu je weer altijd kan trainen?”, zo richtte de Deense analist zich tot Clasie. “Nee, mijn gevoel en die uitspraken blijven staan. Natuurlijk zijn er hele moeilijke momenten voor mij geweest in die periode, maar soms moet je voor jezelf kiezen”, zo reageerde Clasie. “Die periode heb ik dat gedaan en voelde het ook als het juiste, omdat ik ook een aangepast programma had. Natuurlijk is de situatie nu anders, maar ik ben niet beschikbaar.” Perez reageerde verrast op dat laatste, waardoor het er veel van weg had dat de analist Clasie niet helemaal goed had begrepen.

Clasie vertelde vervolgens waarom hij bij zijn standpunt blijft. “De situatie is anders, want ik train weer (voluit, red,). Maar ik heb wel die dagen nodig voor mezelf, dat merk ik aan m’n lichaam, om gewoon even de teller op nul te zetten. Je bent dan vaak drie dagen vrij. Dat vind ik met name lekker, dat ik dan even met m’n gezin kan zijn en daarna weer fit kan zijn”, zo klonk het. De komende tijd heeft Clasie het met AZ druk zat. De Alkmaarders zijn nog op drie fronten actief. In de Eredivisie bezetten ze momenteel de vierde plaats, met evenveel punten als Feyenoord en FC Utrecht. In de achtste finale van de Europa League staat het tweeluik met Tottenham Hotspur op het programma en op maandag 21 april speelt AZ de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles.

