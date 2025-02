Van der Vaart heeft boodschap voor Koeman en tipt AZ'er voor Oranje

Rafael van der Vaart vindt dat Ronald Koeman moet oproepen voor het Nederlands elftal, dat zegt hij in het voetbalpraatprogramma Rondo. Tijdens een vooruitblik op de Europa League-return van AZ tegen Galatasaray valt Clasie behoorlijk positief op.

Mark van Bommel steekt aan tafel bij Rondo van wal over het AZ waar zijn zoon Ruben van Bommel speelt: “Het is een erg jonge ploeg, maar ze spelen volwassen. Ze zijn stabiel aan het worden. Ze hadden in het begin van het seizoen een goede start, maar daarna gaat het omhoog en omlaag. Dus de prestatiecurve lag vrij ver uit elkaar.” Van Bommel ziet verbetering: “Maar nu doen ze het gewoon heel erg goed, ze hebben een goede basis staan.”

Na de gewonnen heenwedstrijd van AZ (4-1) laten de tafelgasten in aanloop naar de return met Galatasaray hun ideeën horen. Marco van Basten is niet helemaal zeker van plaatsing voor de achtste finale: “Ik ben nu wel benieuwd of ze het tegen Galatasaray in Turkije weer onder controle kunnen houden.” Van Bommel voedt de aarzeling van Van Basten: “Dat is ook een indrukwekkend stadion.” Van der Vaart is het niet eens met de heren: “Als je dat niet haalt, 4-1, dan heb je ook niks te zoeken in Europa.”

Jordy Clasie

Van Bommel begint over de 33-jarige Clasie, die positief opvalt binnen de ‘jonge’ ploeg van AZ. “Heb je op Clasie gelet de laatste weken?” Van der Vaart is het volledig eens en doet er een schepje bovenop: “Ik vind Clasie zo goed. Ik zou bijna zeggen: Nederlands Elftal. Ik zou hem erbij nemen. Hij onderschept heel vaak een bal als iemand hem wil passen. Dat valt eigenlijk niet op als je zo televisie zit te kijken. En elke bal, als hij hem dan heeft, speelt hij meteen goed naar voren, naar de goede kleur.” Als het aan Van der Vaart ligt, is die kleur binnenkort Oranje: “Ja, dat zou ik wel doen.” Oranje speelt in maart de kwartfinales van de Nations League tegen Spanje.

Clasie zat voor het laatst bij de selectie in 2022, maar maakte geen minuten in de oefeninterlands tegen Denemarken (4-2) en Duitsland (1-1). De laatste keer dat de aanvoerder van AZ speelde voor het Nederlands elftal, was een stuk eerder. Dat was in de oefenwedstrijd tegen België (1-1) in 2016, als invaller voor de geblesseerde Stijn Schaars. Clasie speelde tot nu toe zeventien interlands.

